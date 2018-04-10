Кто выиграет от крушения рубля

Обвал на российской бирже Смерть Волчковой Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Вторник 10 апреля
Лента новостей
18:43
Первый канал угодил в скандал из-за провокаций Пентагона
18:34
Знаменитый актер получил 11 лет колонии за убийство жены
18:29
В Москве объявили штормовое предупреждение
18:09
Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому
18:04
Трамп трясет "Томагавками" у российской базы в Сирии
17:19
Секреты стойкого макияжа в путешествиях
17:13
Фестиваль "Мультимир" вновь пройдет на ВДНХ
17:06
К чему снятся зубы
17:02
Как Госдума выстраивает межпарламентский диалог
16:51
Названы самые популярные в России машины с пробегом
16:46
Секреты йогов для молодости и здоровья
16:38
Здание Госдумы ждет ремонт
16:33
Познер выступил с заявлением о санкциях
16:25
Шпионы Мэй толкают Скрипаля на второе предательство
15:57
Правда и мифы о пользе сезонных овощей
15:46
Названа стоимость самой дешевой квартиры в России
15:41
Секс-террорист Трамп напал на известную модель
15:34
Питт променял Энистон на ученого-архитектора
15:32
Новая любовь униженного мужа Виктории Дайнеко
15:24
Радостным россиянам посоветовали подождать со сменой зимней резины
14:50
Чем опасны безналичные деньги
14:42
Нелепого Трампа в пальто подняли на смех
14:25
Минздрав порекомендовал украинским медикам учиться у Доктора Хауса
14:25
Яшин решил покинуть пост главы призывной комиссии
14:20
Валерия о разрыве с любимым: Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине
14:12
Представитель Путина рассказал о войне с США
14:11
Раскрыт секрет нового iPhone
13:52
Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени
13:50
Инфицированная Рапунцель находится при смерти
13:47
Слабость и галлюцинации: подробности состояния отравленных Скрипалей
13:42
Российских детей силой гонят в театры
13:40
На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов
13:32
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
13:22
Как сохранить отношения на расстоянии
13:11
В Москве при столкновении двух автобусов пострадали люди
13:05
Российские ученые создали самое безопасное лекарство от рака
12:57
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
12:50
Мужчина с ножом напал на пассажиров электрички
12:46
Толстушка Боня носит мужика на руках
12:40
У Божены Рынской "поползло" лицо
12:36
Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро
12:25
Мужчина на грузовике проехал сквозь торнадо (видео)
12:25
Обратно в СССР: россиян припугнули дефицитом продуктов
12:16
Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
12:08
Россиянин убил подругу за грубость во время танца
11:49
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
11:47
Народ встал на защиту загрызшего хозяина пса
11:40
Рассекречена настоящая фамилия скончавшейся Волчковой
11:32
На столицу надвигается гроза
11:17
Из Москвы-реки выловили тело мужчины
11:15
Снявшаяся в БДСМ-порно украинка обвинила режиссера в насилии
11:12
Малышева посмеялась над словами Стриженовой о гибели мужа
11:11
Ученые выявили связь между бровями и прогрессом
11:02
Расчленившего трех человек пенсионера схватили под Москвой
11:01
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
10:47
Москвич забил насмерть любовницу
10:41
Украина грезит об исчезновении России
10:28
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
09:58
Врачи объявили Юлию Скрипаль здоровой
09:57
Названы причины распространения заразного рака
09:53
Родившая Алика Смехова: Это была личная победа над собой
09:52
Зарубежные инвесторы бегут с российского рынка
09:50
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
09:46
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
09:20
49-летняя Татьяна Буланова откровенно о беременности
09:18
Apple выпустила ярко-красные iPhone 8 для акции по борьбе со СПИДом (видео)
09:11
Блудливый поп из "Дома-2" выложил в Сеть "семейное" порно
08:54
Обнародовано предсмертное сообщение Волчковой
08:46
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
08:43
Где в России чаще всего умирают
08:29
Москва припугнула зарвавшихся американцев у берегов Сирии
08:28
Тулеев получил высокий пост в парламенте
08:19
Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом
22:09
Бывший муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
22:01
По стопам Дайнеко и ее бывшего: кому суждено стать жертвой рукоприкладства
21:59
Войну между Россией и США назвали делом времени
21:53
В России научились превращать отходы в полезные вещи
21:40
Безумные регионы: бандит со штанами на голове напал на банкомат в Омске
21:34
Отец опубликовал фото голой Ольги Бузовой
21:16
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
20:53
Попавшая в больницу Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
20:27
Скрипаля с дочерью взяли в заложники в Британии
20:10
Нарушивший траур Павел Табаков взбесил народ
20:04
Умер известный российский художник
19:56
На кладбищах под Волгоградом из могил всплыли покойники
19:50
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
19:44
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
19:12
"Единая Россия" приглашает на дискуссию о модернизации партии
18:43
Задержание вооруженных банкиров попало на видео
18:30
Останки жертв месяц гниют на месте трагедии Ан-148
18:18
Максим Галкин поделился личной трагедией
18:09
Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс
17:42
Шепелев разоблачил престарелую невесту Гогена Солнцева
17:40
Россия и Иран выходят на новый уровень взаимодействия
17:34
В Самаре рядом с ТЦ полыхает жуткий пожар (видео)
17:27
В Altmans Gallery представили путеводитель Арт Израиль
17:04
Истощение мозга продлевает жизнь
16:48
Племянница Скрипаля опубликовала письмо Терезе Мэй
16:16
Муж откровенно об измене Наташе Королевой
16:04
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Экономика

Кто выиграет от крушения рубля

Фото: GLOBAL LOOK press
Продолжающееся падение курса рубля принесет пользу для некоторых секторов отечественной экономики. Об этом заявил руководитель Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин.
прочитано 763 раза

"Курс рубля сейчас меняется драматически, хотя, безусловно, надо иметь в виду, что многие компании и некоторые сектора экономики не очень жаждали укрепления рубля", – цитирует его РИА Новости.

ПО ТЕМЕ

США готовят новый удар по России

Рубль валится вниз с бешеной скоростью

Зарубежные инвесторы бегут с российского рынка

Шохин полагает, что слабый рубль – это гораздо лучше, чем ответные санкции, всевозможные заградительные пошлины и другие контрмеры. Вместе с тем он надеется, что показатели российской валюты будут более стабильными и предсказуемыми, что позволит бизнес-сообществу эффективнее планировать свою деятельность.

При этом глава РСПП подчеркнул, что пока до конца не известен тот эффект, который окажут на отечественную экономику введенные на прошлой неделе США санкции. "Сейчас об этом говорить достаточно сложно", - подчеркнул Шохин.

Напомним, новый виток санкционной агрессии со стороны Вашингтона последовал в прошлую пятницу. Соединенные Штаты опубликовали список из 38 российских физических и юридических лиц, которые попали под экономические ограничения. Среди них – многие крупные бизнесмены и их компании, а также 17 государственных служащих и две госструктуры.

Гражданам США запрещается иметь с ними любые деловые отношения. Кроме того, в случае обнаружения у фигурантов перечня активов на территории Соединенных Штатов они будут немедленно заморожены.


Санкции привели к резкому падению курса рубля, которое началось в понедельник, 9 апреля. На следующий день ослабление российской валюты продолжилось. Утром в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 63 рублей, а евро подскочил до 78. Эксперты отметили, что это наихудшая динамика отечественной валюты с 2014 года.

Центральный банк повысил официальный курс европейской валюты на 4,97 рубля – до 76,85 рублей. Одновременно с этим установленный финансовым регулятором курс "американца" составил 62,37 рубля – на 3,8 рубля больше, чем днем ранее.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2018, 17:23

комментарии

Политика

Представитель Путина рассказал о войне с США
Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени
Войну между Россией и США назвали делом времени
Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс

Шоу-бизнес

Малахов нашел актера Петренко в ночлежке для бомжей
Состояние парализованной Самойловой резко ухудшилось
Рыдающей у гроба матери Волчковой стало плохо
Питт променял Энистон на ученого-архитектора

Проишествия

Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери
Тяжелоатлет упал замертво после провальной попытки поднять штангу (видео)
Российского туриста до полусмерти избили в Индии

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Экономика

Кремль выступил с важным заявлением после обвала рубля

Представитель президента откровенно высказался
Шоу-бизнес

Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения

На людях артисты делают вид, что едва знакомы

Шоу-бизнес

Инфицированная Рапунцель находится при смерти

Состояние звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Шоу-бизнес

Валерия о разрыве с любимым: Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине

Певица дала интервью Борису Корчевникову

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Толстушка Боня носит мужика на руках
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Спорт

Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову

Регионы

Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru