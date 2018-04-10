Слабый рубль взорвал цены на бытовую технику

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику. Из-за ослабления рубля повышение может коснуться и импортных лекарств.

О повышении закупочных цен на 10-15% российских ритейлеров предупредили производители. Они пояснили, что причина – в падении курса рубля к доллару и евро. В то же время, сами ритейлеры обещают приложить максимум усилий, чтобы не перекладывать издержки на покупателей.

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014–2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", – цитирует сообщение пресс-службы "М.Видео" RSN.

Исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин также заявил, что цены на рынке в среднем отстают от изменения курса на несколько месяцев. Так что в ближайшее время, по его словам, стоимость товаров останется прежней.

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. После этого евро и доллар продемонстрировали резкий скачок. 10 апреля биржевой курс евро превысил 78 рублей, курс доллара – 63 рубля. Официальный курс европейской валюты на 11 апреля повышен Центральным банком почти на 5 рублей – до 76,85 рублей.

Россиян предупредили о повышении цен на бытовую технику, смартфоны и ноутбуки. Стоимость смартфонов, ноутбуков и другой электроники в крупных российских сетях повысится, если курс рубля не вернется на прежний уровень https://t.co/dXnHMJ3b71 #новости #Россия #гаджеты #электроника — Югополис (@yugopolis) 10 апреля 2018 г.

В "Эльдорадо" тем временем также обещают продолжить акции и распродажи и сдерживать рост цен. Какие именно бренды и товары может затронуть повышение, пока неясно, отметили в компании. Фармацевтические компании и аптеки уведомлений от поставщиков о повышении цен, по данным агентства, пока не получали.