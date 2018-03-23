Компания "Аэрофлот" переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира.



"Аэрофлот" запланировал открыть шесть новых маршрутов: в Саранск, Кызылорду, Бургас, Неаполь, Верону и Каир. Сеть полетов будет включать себя 52 маршрута по России, плюс 16 пунктов в странах СНГ. За рубеж самолеты авиакомпании будут летать по 78 маршрутам. Из них 55 – в европейские страны, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – в регион Ближнего и Среднего Востока и один – в Африку.

В июне в России стартует чемпионат мира по футболу. Обеспечение перевозок в рамках первенства – одна из важнейших задач, которую поставил перед собой "Аэрофлот". С 1 мая самолеты компании начнут летать прямым рейсом дважды в день из Москвы в Саранск. С открытием воздушного сообщения со столицей Мордовии маршрутная сеть "Аэрофлота" охватит все города проведения ЧМ-2018.

Кроме того, на ряде направлений увеличится количество выполняемых рейсов. Так, по сравнению с зимним сезоном 2017-2018 годов, количество полетов из Москвы в Калининград вырастет с 28 до 42 в неделю. В Казань – с 47 до 49, в Нижний Новгород – с 35 до 42, в Самару – с 42 до 49. В дни чемпионата для удовлетворения спроса пассажиров в города проведения игр будут летать самолеты большой вместимости.

Болельщики смогут оформить авиабилет по специальному тарифу – пять рублей за полетный сегмент, учитывая такс и сборы. Более подробная информация будет дополнительно опубликована на официальном сайте "Аэрофлота".







Возрастет количество полетов и по другим российским направлениям. В Красноярск, Мурманск и Новосибирск (с 21 до 28 в неделю), Новый Уренгой (с 7 до 13), Пермь (с 37 до 42), Сыктывкар (с 14 до 21), Уфу (с 35 до 42), Ханты-Мансийск (с 7 до 14).

Главная новость международных перевозок летнего сезоны-2018 – открытие с 11 апреля регулярного рейса в Каир из Москвы. Airbus A320 будет летать в египетскую столицу три раза в неделю. В связи с повышенным спросом во время футбольного первенства частота рейсов с 12 июня по 2 июля будет увеличена.

Авиаперевозчик расширяет присутствие и на итальянском рынке. С июля будут открыты новые направления: Москва – Верона – Москва и Москва - Неаполь – Москва. Полеты будут выполняться ежедневно. Также увеличится количество рейсов из Москвы в Болонью. Кроме того, пассажиры компании со 2 июля смогут улететь прямым рейсом из Москвы на известный болгарский курорт Бургас.

"Аэрофлот" укрепляет свои позиции и на казахстанском рынке. Этому поспособствует открытие с 15 июля регулярного сообщения по маршруту Москвы – Кызылорда – Москва. Рейсы между российской столицей и одним из центров газовой и нефтяной добычи Казахстана будут выполняться четыре раза в неделю. Также будет увеличено количество рейсов по действующим направлениям: в Астану (с 9 до 12) и в Актобе (с 4 до 7).

Планируется повысить частоту полетов и в Анталию (с 7 до 21), а также в Барселону (с 23 до 29). Станет больше рейсов и в Бухарест (с 7 до 14), Будапешт (с 21 до 28), Вильнюс, Таллин, Афины и Мадрид (с 14 до 21), Прагу (с 35 до 42).





Обширная сеть полетов крупнейшего российского авиаперевозчика дополнится маршрутами дочерних авиакомпаний. Так, "Россия" будет летать из Санкт-Петербурга по 40 внутрироссийским и зарубежным линиям. Новинка сезона: рейс из северной столицы в лондонский аэропорт "Гатвик". Также компания будет выполнять рейсы из "Внуково" на Дальний Восток. Запланирована обширная программа полетов в 12 городов: Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Оренбург, Пермь, Тюмень, Челябинск и другие.

В свою очередь, региональный перевозчик "Аврора" откроет широкие возможности для путешествий на Дальний Восток. Будут выполняться магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. А популярный лоукостер "Победа" традиционно развивает собственную сеть по 61 направлению в России и за рубежом.

В целом Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне-2018 будет выполнять собственные регулярные рейсы по 305 маршрутам в 53 страны мира, а с учетом партнерских отношений – в 72 государства (491 маршрут). В маршрутной сети появится 19 новых стран. Среди них Австралия, Гана, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и другие.

Напомним, что "Аэрофлот", входящий в глобальный авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушных перевозок в России. В 2016 году крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а с учетом организаций одноименной группы – 43,4 миллиона человек.

"Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Перевозчик входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.