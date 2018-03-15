"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет

Компания "Аэрофлот" рассчитывает стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Спроектировать и построить такой лайнер предложил президент Владимир Путин.

"Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину", – заявил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Виталий Савельев.

Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 обогнали свое время, но сейчас, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.

По мнению Савельева, сверхзвуковой лайнер был бы интересен тем, кто хотел бы долететь из Москвы до Владивостока за 3 часа, а не за 8-9 часов. "Такая машина была бы востребована", – отметил глава крупнейшей в России авиакомпании .

Напомним, что идею создания нового сверхзвукового самолета для гражданской авиации озвучил президент. В январе 2018 года Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

Глава государства предложил сделать гражданскую версию машины. В свою очередь, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

В ХХ веке гражданские сверхзвуковые самолеты производились в СССР и Франции. Ту-144 и Concorde эксплуатировались непродолжительное время – после серии катастроф их сняли с гражданских авиалиний. Лайнеры были инженерным прорывом для своего времени, единственными их минусами были большой расход топлива и дорогое обслуживание.