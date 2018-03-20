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Общество

"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Компания "Аэрофлот" опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна, следовавшего из Казани в Москву, якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика в России.
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В компании сообщили, что летчик прошел медицинское обследование в Республиканском наркологическом диспансере Министерства здравоохранения Татарстана. Как подчеркнули в "Аэрофлоте", никаких признаков алкогольного опьянения у пилота выявлено не было.

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Компания предоставила копию акта медицинского освидетельствования, подтверждающего сказанное. "Состояние опьянения не установлено – 17.03.18", – написано в акте. Внизу стоит подпись психиатра-нарколога Айдара Нигматуллина.

Утром 20 марта Telegram-канал Mash сообщил, что самолет "Аэрофлота" в Казани был задержан на шесть часов. Якобы причиной стало то, что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, что "Аэрофлот", входящий в глобальный авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушных перевозок в России. В 2016 году крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а с учетом организаций одноименной группы – 43,4 миллиона человек.

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg

"Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Перевозчик входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.

Автор: Иван Поляков20 марта 2018, 14:34

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