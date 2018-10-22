Утечки секретных документов спровоцировали скандал в ЦБ

В прошлую пятницу сразу несколько авторитетных телеграм-каналов сообщили о разразившемся в Центральном банке России скандале. По их данным, причиной стала утечка нескольких документов, предназначенных для внутреннего пользования. Они касаются резонансного дела о банкротстве банка "Югра" – одной из крупнейших финансовых организаций страны.



О скандале в финансовом регуляторе сообщили телеграм-каналы "Кролик с Неглинной" и "Кремлевский мамковед", позже их посты появились на других ресурсах. Как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники, в ЦБ создана специальная комиссия под руководством директора юридического департамента Алексея Гузнова. Она займется выяснением деталей и обстоятельств утечки.

"Ответственным за этот внутрицэбэшный междусобойчик под кодовым названием "Смерть шпионам" назначили директора юридического департамента Гузнова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщает "Кремлевский мамковед".

Телеграм-канал предположил, что у Союза вкладчиков может быть свой "крот" в Центробанке. "Иначе как объяснить опубликование ими ряда документов регулятора? А если есть крот, то может быть он не один и утечки из ЦБ происходят регулярно?" – отмечает "Кремлевский мамковед".

В свою очередь, "Кролик с Неглинной" отмечает, что последнее время Центробанку с документами "откровенно не везет". "Они то сгорят в странном пожаре и вероятном присутствии господ первых зампредов Швецова и Тулина, то обнаружатся недоплан Тулина по предупреждению банкротства банка "Югра" и абсурдное предписание ЦБ на сайте давних оппонентов регулятора, периодически беспокоящих Набиуллину и Ко своими пикетами и выступлениями в прессе. Теперь, очевидно, беспокойство вышло на новый, официальный, уровень.", – подчеркивает телеграм-канал.

Ранее на сайте Союза вкладчиков России появился ряд любопытных документов. Один из них – предписание Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня. Как утверждают в общественной организации, предписание было вручено поздно вечером и по сроку было заведомо невыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено "Югрой" в установленный срок.

Второй документ, который появился на сайте Союза вкладчиков – это так называемый "План по предупреждению банкротства". Документ, уверены активисты, противоречил законодательству, поскольку не предусматривал ни одного мероприятия по финансовому оздоровлению "Югры".

Союз вкладчиков полагает, что опубликованные документы доказывают нарушения закона со стороны финансового регулятора при назначении временной администрации в "Югре", а также свидетельствуют о том, что ЦБ заранее планировал ликвидировать кредитное учреждение.





Также на сайте Союза вкладчиков был опубликован документ под названием "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России". Из него следует, что "Югра" не испытывала финансовых проблем и не нарушила ни одного из обязательных нормативов, установленных Центробанком.



Лидер общественной организации Николай Николаев выразил надежду, что представленная в документах информация привлечет внимание компетентных органов.

Напомним, летом 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" в лице агентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого кредитная организация была лишена лицензии. В конце прошлого месяца арбитражный суд в Москве объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.