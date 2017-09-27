Госдума защитит банковские вклады малого бизнеса

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 27 сентября, приняла в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов на микро– и малые предприятия. Размер возмещения аналогичен сумме, выплачиваемой физлицам и индивидуальным предпринимателям, – 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время в случае отзыва лицензии у кредитного учреждения страхованию подлежат лишь средства, размещенные на депозитах физических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, остаются незащищенными и неизбежно становятся банкротами или испытывают серьезные финансовые проблемы", – говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект распространяется примерно на 2,9 миллиона субъектов малого предпринимательства. "Если говорить о сумме, то это примерно 1,9 триллиона рублей", – отметил парламентарий.

Основной вопрос, волнующий сейчас депутатов, – хватит ли средств в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В случае отзыва лицензии страховые выплаты микро– и малым предприятиям будут поступать именно из Фонда. "Нагрузка на Фонд страхования вкладов возрастет, в зависимости от круга банков, которые мы включим под действие этого закона, на сумму от 16 до 40 миллиардов рублей", – сказал Аксаков.

"Но при этом надо иметь в виду то, что предприятия, которые сохранят свои средства благодаря действию этого закона, смогут использовать их в том числе на уплату налогов", – подчеркнул глава комитета нижней палаты парламента по финансам.





Законопроект о страховании вкладов субъектов малого бизнеса предполагает возмещение как рублевых вкладов, так и депозитов в иностранной валюте. Нормативно-правовой акт определяет перечень документов, которые микро– и малые предприятия должны подать в АСВ для выплаты возмещения. Кроме того, определен порядок перечисления страховых выплат.

В проекте документа также прописаны поправки в закон о банкротстве. Согласно им, перешедшие к Агентству по страхованию вкладов требования по депозитным договорам и договорам банковского счета, сторонами по которым являются микро– и малые предприятия, включены в состав требований кредиторов третьей очереди.

О необходимости распространения системы страхования вкладов на микро– и малые предприятия ранее говорили в Центробанке. В финансовом регуляторе отмечали, что это принесет пользу как вкладчикам из числа юрлиц, так и кредитным учреждениям.