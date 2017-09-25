Госдума реагирует на стремительное развитие цифровых технологий

Стремительное развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта задают повестку дня в Госдуме. Сегодня, 25 сентября в Подмосковье проходит расширенное заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе нижней палаты парламента, на котором Вячеслав Володин озвучил новый подход к законотворчеству: перед принятием законов депутаты будут активно взаимодействовать с экспертным сообществом. По его словам, необходимо глубинное изучение проблемы перед принятием законопроектов.

"Как вы знаете, прежде чем принимать решения, нужно быть готовым к его принятию и такая тема, как цифровая экономика, нуждается в том, чтобы мы всегда совершенствовали свои знания. Когда мы говорим о таком очень динамично развивающемся направлении здесь без обучения, без знакомства с новыми разработками не обойтись", – указал спикер Думы.

Он также призвал парламентариев знакомиться с международным опытом и смотреть на те практики, которые уже работают. "Мы говорим и об искусственном интеллекте, и о блокчейне. Эта сфера динамично развивается и, конечно, без проведения таких семинаров нам просто будет сложно принимать законы, потому что надо понимать суть принимаемого решения и процессы, которые будут регулироваться", – сказал Вячеслав Володин. Вопросы развития искусственного интеллекта в России он назвал приоритетными для нижней палаты парламента.

Присутствующий на заседании Совета политолог, директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов в интервью Dni.Ru объяснил, по каким направлениям движется сейчас развитие цифровых технологий. С одной стороны, невозможно развивать робототехнику без правовой базы, с другой – необходима защита граждан, которые могут пострадать в результате недобросовестных махинаторов на рынке криптовалют, полагает эксперт. Он назвал внимание депутатов к этой теме крайне важным.

"Большой плюс, что Госдума оперативно реагирует на эти вызовы. Депутаты прислушиваются и активно взаимодействуют с экспертами в области IT-технологий".

Фетисов обратил внимание на то, что на заседании Совета депутаты активно задавали вопросы экспертам, но при этом сами показали хорошее знание процессов, происходящих в области компьютерных технологий.





Парламентарии и эксперты пришли к выводу, что развитие искусственного интеллекта неизбежно приведет к необходимости регулирования отношений между машиной и человеком. Дмитрий Фетисов пояснил: когда идет речь идет о правовых взаимоотношениях робота и человека, подразумеваются финансовые сервисы банков, приложения по вызову такси и прочие цифровые технологии, использующие, в том числе, и искусственный интеллект.

Эксперт развеял опасения относительно наступления искусственного интеллекта на человечество, о чем снято масса фантастических фильмов и написано немало книг. Любая компьютерная программа, по словам Фетисова, работает в рамках определенных задач, поставленных человеком и не сможет перейти эти границы. В ближайшем будущем до этого дело точно не дойдет, успокоил эксперт.





В тоже время Дмитрий Фетисов указал на то, что цифровые технологии развиваются чрезвычайно быстро и, к примеру, в банковской сфере некоторые штрихи будущего можно увидеть уже сейчас. Речь идет об отсутствии бытового общения между клиентом и банковским работником. Для проведения многих операций (переводы, платежи, оформление кредитов) уже сегодня не нужно даже выходить из дома: достаточно иметь подключенный к Интернету компьютер или смартфон.

В связи со стремительным переходом на цифру не только операций в финансовой сфере, но и других отраслях экономики, встает проблема безработицы. На сегодняшнем заседании представитель Сбербанка отметил, что руководство крупнейшего кредитного учреждения России устраивает высвободившихся сотрудников на вновь создаваемые рабочие места, оставляя этих людей в своей системе. Для того, чтобы сделать такую практику повсеместной, в том числе, необходимо и правовое регулирование развития цифровой экономики, уверен политолог Дмитрий Фетисов.

Первое заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики состоялось в марте 2017 года. Обсуждалось развитие искусственного интеллекта и высоких технологий в России, а также экспорт продукции российской IT-отрасли за рубеж.



Этим летом правительство утвердило систему управления реализацией подготовленной по поручению президента России Владимира Путина программы "Цифровая экономика Российской Федерации". До конца октября в Министерстве связи и массовых коммуникаций подготовят план ее внедрения.