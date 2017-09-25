Госдума обеспечит беспрепятственное развитие цифровой экономики

Бюрократические препоны на пути развития цифровой экономики недопустимы, убежден председатель Госдумы. Устранить препятствия в этой сфере поможет план, который депутаты разработают совместно с Минкомсвязи России.

Парламентарии и эксперты собрались в подмосковном Аносино, на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Как заявил собравшимся спикер нижней палаты Вячеслав Володин, парламент готов работать с Минкомсвязи, чтобы обеспечить беспрепятственное развитие этой важной отрасли.

"Если мы вместе с министерством подготовим реальный план законодательного обеспечения цифровой экономики, мы создадим условия для развития, но ни в коем случае – не ограничения, не бюрократические препоны", – сказал спикер нижней палаты.

Председатель Госдумы подчеркнул, что принимаемые парламентом законодательные нормы ни в коем случае не должны создавать бюрократических преград на пути развития "цифры". Излишнее регулирование в этой сфере остановит всякий прогресс, передает слова Володина "Интерфакс".

В России в настоящее время препятствий развитию информационных технологий нет. Спикер пояснил на примерах, к чему может привести бюрократия в действии. Как рассказал Володин, в тех странах, где посредством законодательных норм создаются препоны цифровой индустрии, нет такого разнообразия электронных сервисов, социальных сетей – и даже нет собственных поисковиков. В то же время, российские парламентарии, по словам председателя Госдумы, сделали все для того, чтобы не вводить ограничений там, где в этом нет необходимости.

Как отмечалось на заседании, новейшие технологии все больше влияют на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. В связи с этим правовое регулирование отрасли Hi-Tech является одной из приоритетных задач Госдумы. Парламентариям предстоит принять законопроекты в сфере, которая может уже в скором времени кардинально изменить экономические взаимоотношения как внутри государства, так и на международном уровне. При их разработке необходимо понимать основные тренды и направления "цифры". Для этого Госдума проводит подобные семинары и привлекает к обсуждению квалифицированных экспертов.