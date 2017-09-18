На Украине поплакались из-за действий "Газпрома"

Реализация проекта российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию станет серьезным ударом по бюджету Украины. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

По его словам, в настоящий момент Киев получает около двух миллиардов за транзит российского голубого топлива в страны Евросоюза. "После запуска "Северного потока" сумма уменьшится до полумиллиарда. Но шансы предотвратить запуск новых газопроводов, мягко говоря, невысоки. В отличие от заинтересованности европейского бизнеса в них", – цитирует Марунича издание "Страна".

Неудивительно, что на международном уровне Киев целенаправленно выступает против строительства российского газопровода. Ранее эксперты уже заявляли, что в случае реализации проекта бюджет Незалежной не досчитается порядка 10% поступлений. Это станет серьезным ударом по финансово-экономической системе страны, которая и без того находится в крайне удручающем состоянии.

Вместе с Украиной против "Северного потока-2" выступают страны, традиционно настроенные антироссийски. Среди них Польша, Эстония и другие государства Восточной Европы и Прибалтики. В правительствах этих стран полагают, что газопровод якобы может угрожать их независимости и национальным интересам.





Естественно, что никаких разумных обоснований в пользу подобных "теорий заговора" не приводится. Это позволяет сделать вывод о том, что истерия вокруг "Северного потока-2" является всего лишь составной частью антироссийской стратегии этих стран, стремящихся целиком и полностью проводить агрессивную внешнеполитическую линию США по отношению к России.

Напомним, ранее глава Министерства энергетики Украины Игорь Насалик раскритиковал сокращение финансирования украинской газотранспортной системы (ГТС), по которой голубое топливо поступает из России в Евросоюз. По словам чиновника, из-за недостатка средств ГТС может оказаться технически неготова к прокачке газа. "Это будет катастрофа", – сказал он.

