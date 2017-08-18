Россия готова к новой войне с Западом

До конца этого года США собираются запустить новую волну экономического давления на Россию. Об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

По его словам, речь идет не только об экономических санкциях, но и о желании Вашингтона вытеснить Москву с крупных мировых рынков. Эксперт полагает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются отрезать Россию от глобальной экономики.

Политолог заявил, что Запад делает ставку на экономическую войну поскольку понимает бесперспективность военного давления на Москву. Конечная цель Соединенных Штатов и их союзников – принудить Россию к тому, чтобы она смирились с ролью "младшего партнера", сказал эксперт в эфире на телеканале "Звезда".

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций. В документе содержится ряд положений, которые ограничивают американским компаниям доступ к совместным энергетическим проектам с Москвой. Кроме того, в нормативно-правовом акте прямо говорится о необходимости противодействия строительству газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2".





В ответ Москва объявила о необходимости сократить численность персонала американских дипломатических ведомств в России на 755 человек. Из пользования посольства США была изъята дача в Серебряном Бору на западе столицы, а также комплекс складских помещений на юге города.

Более того, из-за оказываемого США экономического давления Россия активизирует деятельность по сокращению зависимости от американских платежных систем, заявил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков. "Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением… зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты", – подчеркнул дипломат.

