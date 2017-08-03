Россия пустила газ для Германии в обход Украины

"Газпром" увеличил поставки газа по трубопроводу OPAL, который является частью "Северного потока" и отпускает по нему газ в Германию. Одновременно снижен транзит газа через Украину в Словакию.

Дополнтельные 40 процентов мощности немецкого газопровода OPAL – сухопутного продолжения газопровода "Северный поток", доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны – оказались в распоряжении российского "Газпрома". Загрузка трубы возросла на 15 миллионов кубометров топлива в сутки.

Теперь загрузка трубы увеличилась с 56 млн до 71,5 миллионов кубометров газа в сутки, отметил оператор OPAL Gastransport. Одновременно с этим сократилась заявка на поставку российского газа через станцию "Вельке-Капушаны" в Словакии – по территории Украины.

"Разблокированные мощности "Газпром" покупает на ежедневных аукционах. По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%", – сообщают "Ведомости" со сслыкой на данные OPAL Gastransport.



Если российской стороне удастся договориться о стопроцентном использовании германского трубопровода, через немецкую трубу будет прокачиваться 33,3 миллиона кубометров газа в сутки, или более 12 миллиардов кубометров газа в год.

Изначально "Газпром" смог договориться об использовании для прокачки собственного газа половины мощности трубопровода. Когда Еврокомиссия сняла ограничения для "Газпрома", его квота возросла до 90 процентов загрузки трубы. Однако это не понравилось Польше – и ограничения вернули. Сейчас Европейский суд юстиции принял решение, позволяющее провести аукцион на использование газопровода. По мнению экспертов, "Газпром" наверняка примет участие в торгах.