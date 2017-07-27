Германия отбила наглую газовую провокацию США

Политизация строительства газопровода "Северный поток – 2" со стороны Европейской комиссии и некоторых стран ЕС недопустима. Об этом в четверг, 27 июля, заявил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

По его словам, газопровод будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности не только Германии, но и всего европейского континента. Таким образом влиятельный немецкий экономист прокомментировал готовящийся Соединенными Штатами очередной пакет антироссийских санкций, где, помимо прочего, прямо говорится о необходимости противодействовать строительству "Северного потока – 2".

Такого же мнения придерживается главный экономист Бременского земельного банка Фолькер Хельмайер. По его словам, ЕС следует рассматривать новые санкции против Москвы как инструмент давления на Европу. "США используют гегемонистское положение в мире для выхода из кризиса. Америка имеет рекордные в истории уровни госдолга и коммерческой задолженности. ...Из структурной слабости вытекает стремление заработать на продвижении своих газовых проектов, а также в других отраслях", – заявил он, намекая на желание Вашингтона заменить на рынке ЕС российский трубопроводный газ американским сжиженным.

Тем не менее Хельмайер убежден, что "Северный поток – 2" будет реализован вопреки всем козням. "Энергобезопасность Европы базируется на поставках газа из России, всегда выполнявшей свои обязательства, несмотря на многочисленные кризисы и повороты истории", – цитирует немецкого экономиста "Российская газета".





Вместе с тем от взбесившихся в своем русофобском угаре Соединенных Штатов начинают уставать даже те из европейских политиков, которые являются ярыми приверженцами самых тесных отношений с Вашингтоном. Так, комментируя законопроект конгресса США о новых антироссийских санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что ЕС не может согласиться с угрозами для тех компаний, которые участвуют в энергоснабжении Европы.

По их словам, угрозы из Вашингтона о наложении санкций на те компании, которые участвуют в газовых контрактах с Россией, "вносят совершенно негативное качество в европейско-американские отношения".

"Северный поток – 2" – проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его реализация запланирована на 2019 год. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток – 1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году.

На данный момент порядка 40% необходимого газа Германия получает из России. Эксперты утверждают, что в дальнейшем зависимость Берлина от российского голубого топлива будет только расти: к 2025 году оно займет больше половины немецкого рынка. Кроме того, полагают аналитики HSBC Holdings, в ближайшие пять лет 20% всей энергии в стране будет приходиться на газ.





В долгосрочной перспективе Старому Свету понадобятся новые объемы импортного топлива от надежных поставщиков. И газопровод "Северный поток" – это спасательный круг для европейцев, заявил ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Такой подход разделяют и в Берлине. Глава департамента газовых и нефтяных рынков Минфина Германии Штефан Ролле отмечал, что "Северный поток – 2" будет играть большую роль в деле обеспечения энергобезопасности страны. Расширение трубопровода поддержала в свое время и канцлер Ангела Меркель.



Однако в Старом Свете есть и те, кто выступает против строительства газопровода. Это страны, которые традиционно настроены антироссийски. Среди них Польша, Эстония и другие государства Восточной Европы и Прибалтики. Резкий протест выразила и Украина, которая боится лишиться своего статуса транзитера российского газа в Европу и сопутствующих этому доходов. И действительно, эксперты предсказывают, что в случае реализации проекта "Северный поток – 2" бюджет Незалежной не досчитается 10% поступлений.