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Блоги

Два сценария развития событий на Украине

Кадр youtube.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Согласно позиции нынешней украинской власти, благодаря Майдану страна шагнула в светлое европейское будущее, исполненное цивилизованности и достатка. И только "крымская весна" да настроения на востоке страны и "русская агрессия" поставили палки в колеса этому замечательному замыслу. Однако глашатаям "евроинтеграции" стоит осознать, что на пути радужных воздушных замков всегда встает жестокая реальность.
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Проблемы у Украины начались не на рубеже 2013-2014 годов, и даже не после "оранжевой революции – 2004". Часики начали тикать еще в далеком 1991 году, когда республика вышла из состава СССР.

Казалось бы, новообразованная страна на старте имела на руках все необходимые карты: достойную экономику, промышленность, науку, развитую инфраструктуру, плодородную землю и образованное по мощнейшим советским канонам население. Однако мечтам об успешной самостийной европейской державе изначально не суждено было сбыться.

Промышленность Украины тесно завязана на потребности и особенности ведения хозяйственной деятельности на территории постсоветского пространства, то есть, по сути, входила в "зону притяжения" России. И для того, чтобы что-то предложить "европейским партнерам", требовалась серьезная перестройка, для которой у страны просто не было достаточной ресурсной обеспеченности.

Да и "партнерам" сильный конкурент в промышленности и сельском хозяйстве был совершенно не нужен: куда выгоднее производить и продавать свое. Украина для них была и остается не более чем отсталой и малозначимой периферией, которую можно использовать разве что как источник европеоидного человеческого материала, способного хоть частично заменить выходцев из Азии и Африки в низкоквалифицированной работе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller

С момента обретения независимости Украина долгое время косвенно "спонсировалась" Россией заниженными ценами на газ. Оплатой за это было следование открытым или закулисным договоренностям. До 2006 года газ поставляли по фиксированной цене всего в 50 долларов за 1000 кубометров, а транзит также оплачивался голубым топливом, что позволяло Украине забирать весомую часть энергоресурса, проходившего по ее территории. И только с приходом к власти посредством "оранжевого" переворота Виктора Ющенко "халява" начала потихоньку подходить к концу. Россия взяла курс на выстраивание отношений с неблагонадежным партнером на основе новых принципов.

Помимо получения "дармового" газа, основная часть сельскохозяйственного и промышленного товарооборота замыкалась на России. Также доходы извлекались благодаря выгодному территориальному расположению страны, через которую в Европу осуществлялся транзит товаров и ресурсов. Имелась возможность набирать долги, ну и, конечно, какое-то время оставалось то самое "советское наследство", которое помогало держаться на плаву, но при этом планомерно и безвозвратно проедалось: инфраструктура, заводы, наука, железная дорога, газотранспортная система и так далее. Все это в комплексе временно "затыкало" проблему экономической несостоятельности Украины и даже позволяло создавать иллюзию относительно устойчивой государственности.

Параллельно с трендом на медленную инфраструктурную и промышленную деградацию была развернута серьезная борьба против русского языка, главным инструментом которой стали запретительные меры (а иначе просто никак). Под политический заказ писалась история, пытавшая представить Украину самобытным государством. Действительности это не соответствовало. Говорить об Украине как о чем-то более-менее обособленно-выделяющемся можно на промежутке последних лет 150, да и то с натяжкой. При этом даже сейчас страна условно поделена на три части: Восток, тяготеющий к России, Запад, много раз переходивший из рук в руки, что сильно сказалось на самосознании и поведенческих стереотипах местного населения, и срединная часть, где первое и второе смешались, как в блендере, буквально до состояния шизофрении.

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert King

Поставив крест на "оранжевых" у власти, перманентно держащих "фигу в кармане", Россия сфокусировала внимание на построении союзнических отношений с Белоруссией и Казахстаном, стала укреплять торгово-экономические связи с Китаем, несколько снижая свою "привязанность" к Европе. Постепенно начали реализовываться планы по перенаправлению деловых потоков в обход нерадивого соседа. На горизонте у Украины появилась угроза кардинального уменьшения ее значимости как транзитной территории.  А это уже серьезно: мало того, что доходы падают, тут и "западные партнеры" могут потерять свой интерес и желание поддерживать страну, переставшей быть фигурой в геополитической игре с Россией.

Повышение цены на газ поставило под удар украинскую промышленность, некоторые сегменты которой, безальтернативно завязанные на голубом топливе, просто перестали быть рентабельными. Что сделало перспективы страны еще более мрачными и неопределенными. Она просто не имела шансов стать самостоятельным хозяйствующим субъектом.

И вот в условиях острой необходимости цивилизационного выбора "с кем Украине быть" – с Россией на условиях товарищества и братства или европейскими задворками и по совместительству малоценной американской прислугой – украинская элита, лавируя и извиваясь, все же делала ставку на второй вариант.

В момент, когда США "перенапряглись" (это слово сейчас не использует только ленивый) и хватка мирового гегемона то тут, то там стала ослабевать, а Россия наоборот пошла по пути усиления и отстаивания своих интересов, у заокеанских "партнеров" появилось четкое понимание, что воссоединение Великороссии и Малороссии – только вопрос времени.

Параллельно с этим возникла угроза выхода из повиновения Европы, которая в случае активной коммуникации с Россией, опираясь на ее богатые ресурсы, могла создать контур замкнутого экономического пространства и расширить коридор возможностей принятия своих собственных, независимых политических решений. А это бы обернулось серьезным ударом по влиянию США в регионе.

Фото: Brendan Hoffman/Gettyimages.ru

И вот при помощи Евромайдана, грандиозной по своему масштабу спецоперации, Украина была превращена в линию разлома, отсекающую Россию от Европы, стала фактором нестабильности. Нужно понимать: хотя США и поддерживают Украину на плаву, они не смогут это делать долго, ибо тратятся значительные экономические и политические ресурсы. Задача проста – использовать тактику "выжженной земли", максимально продлить агонию "страны 404" (так часто в шутку называют Украину политологи), попутно уничтожая остатки инфраструктуры, укореняя при помощи пропаганды разброд и шатание в головах украинских граждан. Все это собьет дыхание России, которая в итоге будет вынуждена восстанавливать регион за свой счет.

Сама Россия предпочла не делать чересчур резких движений. Вернула стратегически важный Крым, создала буфер из ЛНР и ДНР, а теперь заняла выжидательную позицию, позволяя перед окончательным "схлопыванием" Украины вкусить населению все прелести "глубочайшей евроинтеграции". Это все же лучшая альтернатива той кровавой бойне, которая вполне могла начаться в 2014 году. Настанет время, и Россия протянет руку помощи уже в качестве всепрощающей старшей сестры.

Что же касается самой Украины, то время выбирать свой путь безвозвратно упущено. Как могут развиваться события? Один из возможных сценариев – дальнейшая фрагментация страны. Восток отойдет России, западная часть – Польше и, возможно, кусочек достанется Венгрии, а посередине, может быть, останется какое-то компактное образование, которое тоже попадет в сферу российского влияния. Или же, что тоже вероятно, Россия попробует "забрать" Украину целиком. Ибо разбираться с совсем уж отмороженными фанатиками-нацистами, у которых "отняли Родину" – а их непременно будут штамповать в активно-русофобской Польше в случае отхода к ней западноукраинских земель – будет накладнее, чем взять эту зону под контроль. Впрочем, поживем – увидим.

27 июня 2017, 15:51

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