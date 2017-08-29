Самая богатая женщина России "сильно" обеднела

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших России женщин 2017 года. Лидером топа, как и предыдущие три года, вновь стала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Годовой доход второй половинки экс-градоначальника составил миллиард долларов. Издание отмечает, что по сравнению с 2016 годом, Батурина обеднела – ее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов.

Жена Лужкова занимается развитием гостиничного бизнеса в ряде европейских стран. Как отмечает издание, она много лет пытается отсудить у правительства России 33,6 миллиарда рублей компенсации за изъятые у нее земли на северо-западе Москвы, но в феврале 2017 года проиграла кассацию.

Второе место в рейтинге заняла экс-супруга известного предпринимателя Дмитрия Рыболовлева. После громкого развода Елена Рыболовлева около 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии. Судя по рейтингу издания, годовой доход женщинфы не меняется второй год подряд.

Третье место топа заняла председатель совета директоров группы S7 (авиакомпании "Сибирь" и "Глобус") Наталия Филева. Ее состояние также составляет 600 миллионов долларов. Отметим, что по сравнению с прошлым годом, Филева резко улучшила свои позиции. В 2016 году она занимала всего лишь десятое место рейтинга с состоянием 190 миллионов долларов.

Третий год подряд на четвертом месте находится Ольга Белявцева, производитель детского питания и минеральной воды ОАО "Прогресс". Годовой доход предпринимателя составляет 450 миллионов долларов.

Замыкает пятерку лидеров генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с годовым доходом 420 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом предприниматель ухудшила свои позиции. В 2016 году она занимала третье место с доходом 500 миллионов долларов.