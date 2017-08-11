Как изменится цена на гречку

Цена на гречиху у производителей снизилась на 51,9% по сравнению с 2016 годом. Это связано с богатым урожаем этой крупы в прошлом сезоне.

По данным Минсельхоза, средняя цена на гречку у производителей 3 августа 2017 года составила 15,2 тысяч рублей за тонну, что составляет лишь 48,1% от аналогичного показателя в 2016 году. Примечательно, что сейчас эта крупа наиболее доступна в Уральском федеральном округе – там ее можно приобрести за 12,5 тысяч рублей за тонну. Дороже всего гречка стоит в Центральном федеральном округе – 17,9 тысяч рублей за тонну, передает газета "Известия".

В ведомстве пояснили, что подобная динамика наблюдается в связи с насыщенностью рынка гречневой продукцией отечественного производства. Запасы крупы в России сейчас превышают аналогичный показатель прошлого года в 2,1 раза и средний показатель за последние пять лет в 1,5 раза. "В период до конца года ожидается стабилизация и дальнейшее снижение цен в связи с поступлением на рынок нового урожая", – рассказал представитель министерства.

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин уверен, что удешевление гречки у производителей связано с прогнозируемым хорошим урожаем в текущем сезоне. "В прошлом году ожидался плохой урожай, и на этом фоне цены росли. В этом году прогнозы оптимистичные — и рынок реагирует", – рассказал он. "После сбора возможна незначительная коррекция цены вверх: производителям нужны средства на зарплаты, покупку оборудования к следующему сезону и так далее", – пояснил эксперт.

Павел Скурихин добавил, что на цене положительно сказалось и увеличение посевной площади гречихи – в этом году она возросла с 1,2 до 1,6 миллиона гектаров. Более того, ряд зернопроизводителей в Сибири из-за дождливой весны не успел посеять пшеницу, в связи с чем они приняли решение в этом году выращивать гречку.

Предполагается, что изменение стоимости крупы у производителей приведет к падению розничных цен. Однако эксперты предупреждают, что корректировка цен не будет пропорциональной из-за различных наценок – например, за упаковку и транспортировку. В Минсельхозе подчеркнули, что подобная надбавка составляет от 57% до 201% от первоначальной стоимости.

Примечательно, что в июне 2017 года гречка резко подорожала на 1355 рублей за тонну. При этом в апреле текущего года сообщалось о падении цен на гречку примерно на 18%. Эксперты уже называют гречку самым непредсказуемым товаром в России, поскольку ее цену невозможно прогнозировать."Можно предположить, что из-за падения цен, которое наблюдалось весь последний год, некоторые переработчики решили остановить процесс и значительно повысили цены. Однако этот рост уперся в низкий потребительский спрос, и части производителей пришлось вернуться на прежние ценовые уровни", – рассказала заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.