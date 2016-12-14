Поведение гречки назвали неадекватным

В Росстате рассказали о том, какой продукт стал лидером по росту цен в уходящем году. Пальму первенства в этом отношении взяла гречка.

Цена на гречневую крупу по состоянию на ноябрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросла более чем на 20%. За данный период это максимальный рост цен среди продуктов питания.

"Лидером списка является гречневая крупа. Она давно ведет себя неадекватно", – цитирует заместителя руководителя Росстата Сергея Егоренко RNS. Вслед за гречкой по рейтингу идет сливочное масло. Цены на него в ноябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросли более чем на 16%.

По данным Росстата, на 11,7% выросла стоимость чая, на 8,7% – сыра, на 8,3% — молока, на 7,9% – рыбы. Целевой показатель Банка России по инфляции – четыре процента. Регулятор планирует достичь его в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция составит менее 6%, в 2017 будет на уровне 5%. Таким образом, целевой показатель по росту цен – 4% – в следующем году достигнут не будет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлию Цепляеву. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что уровень инфляции в России в нынешнем году будет ниже 5,8%.