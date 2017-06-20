В России снова стремительно дорожает гречка

Специалисты называют гречку самым непредсказуемым товаром в России, поскольку ее цену невозможно прогнозировать. Например, нынешнее подорожание ни на чем не основано.

Подорожание гречневой крупы и гречихи не имеет экономических обоснований, уверены эксперты. В России этого продукта более чем достаточно, но именно он считается самой "неуправляемой" товарной позицией.

"Гречка в нашей стране – поистине непредсказуемая крупа", – заявила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, пишет Газета.ru. Неделю назад этот продукт подорожал сразу на 1355 рублей за тонну, майская цена держалась на уровне 28 176 рублей за тонну. Для сравнения: в июне 2016 года за тонну гречки просили 69 316 рублей.

"Можно предположить, что из-за падения цен, которое наблюдалось весь последний год, некоторые переработчики решили остановить процесс и значительно повысили цены. Однако этот рост уперся в низкий потребительский спрос, и части производителей пришлось вернуться на прежние ценовые уровни", – отметила Глазунова.

В апреле 2017 года сообщалось о падении цен на гречку примерно на 18%. Также говорилось о снижении неоправданно завышенных цен на сахар и соль. Между тем большинство россиян считают, что государство должно жестко регулировать цены на продукты. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер".

Так, 72% граждан выступили за госконтроль цен на продовольствие, 19% опрошенных уверены, что стоит регулировать цены лишь на продукты первой необходимости. По словам 2% респондентов, достаточно проверок ФАС, 7% россиян отметили, что государство не должно вмешиваться в процесс ценообразования. Опрос проводился 20 июня, в нем приняли участие 2,6 тысячи граждан.