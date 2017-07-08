Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Деловые линии: грузы находятся либо в пути либо выданы

Фото: dellin.ru
Официальный пресс-релиз компании "Деловые линии" прояснил ситуацию с якобы имевшей место задержкой грузов. Поводом к публикации стали противоречивые сведения, появившиеся в последнее время в СМИ и соцсетях.
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Груз успешно прибыл в часть городов и передан на руки грузополучателям, сообщается в пресс-релизе. В остальных городах груз еще ожидается. Иные детали перевозки в целях безопасности отправлений клиентов "Деловых Линий" не раскрываются.

Кроме того, в некоторых городах нашей страны груз был изъят полицейскими. Компания отмечает, что ее сотрудники обязаны выполнить требования силовиков, которые действуют в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В завершении пресс-релиза группа компаний "Деловые Линии" предлагает клиентам в случае возникновения претензии по срокам доставки или выдаче груза оформить ее (доступна на сайте www.dellin.ru) и выслать на электронный адрес ро@dellin.ru.

 Группа компаний "Деловые линии" – один из крупнейших перевозчиков сборных грузов в России и Европе. Компания насчитывает более 129 российских подразделений и осуществляет перевозки по более 1500 населённым пунктам страны. Парк автомобилей насчитывает более 4 тысяч автомобилей, работают в "Деловых линиях" более 20 тысяч человек. Копания осуществляет перевозки автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом, контейнерами, еврофурами и малотоннажными автомобилями. На начало 2015 года, по оценкам экспертов, "Деловые линии" занимали более 20% рынка сборных грузов в России.

Автор: Андрей Евлампиев8 июля 2017, 15:55

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