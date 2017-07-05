ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк с 5 июля лишил лицензии Московский Национальный Инвестиционный Банк (МНИБ). По данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, пишет газета "Известия".

Кроме того, Банк России установил, что МНИБ не соблюдал предписания в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма. На момент отзыва лицензии Московский Национальный Инвестиционный Банк занимал 515 место в банковской системе России.