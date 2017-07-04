Должникам серьезно облегчат жизнь
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что поправки в закон "Об исполнительном производстве" уже подготовлены. Согласно законопроекту, сумма долга, при которой пристав может ограничить должнику выезд за границу, увеличится с десяти до 30 тысяч рублей.
Однако этот порог будет повышен лишь на время. Байгускаров отметил, что по действующему законодательству у граждан есть пять дней для добровольного погашения долга. "Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до десяти тысяч рублей", – цитирует депутата газета "Известия".
В частности, это касается услуг ЖКХ, кредитов, займов и любых других долгов, кроме тех, что будут специально отмечены в законе. Нововведение не затронет алименты, имущественный ущерб, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального вреда.
Федеральная служба судебных приставов поддержала проект. Поправки ко второму чтению планируется внести 4 июля, в силу они вступят 1 октября 2017 года.
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