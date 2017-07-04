Должникам серьезно облегчат жизнь

Госдума планирует внести поправки в законодательство, увеличивающие порог задолженности для запрета на выезд за границу. Сумма долга на ограничение возрастет в три раза.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что поправки в закон "Об исполнительном производстве" уже подготовлены. Согласно законопроекту, сумма долга, при которой пристав может ограничить должнику выезд за границу, увеличится с десяти до 30 тысяч рублей.

Однако этот порог будет повышен лишь на время. Байгускаров отметил, что по действующему законодательству у граждан есть пять дней для добровольного погашения долга. "Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до десяти тысяч рублей", – цитирует депутата газета "Известия".

В частности, это касается услуг ЖКХ, кредитов, займов и любых других долгов, кроме тех, что будут специально отмечены в законе. Нововведение не затронет алименты, имущественный ущерб, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального вреда.

Федеральная служба судебных приставов поддержала проект. Поправки ко второму чтению планируется внести 4 июля, в силу они вступят 1 октября 2017 года.