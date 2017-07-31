Чем грозит Сбербанку массовый сбой

Эксперты уверены, что произошедший 31 июля глобальный сбой в системе работы Сбербанка, когда невозможной оказалась оплата картой и с помощью сервиса "онлайн", нанесет удар по репутации организации. Однако, по словам гендиректора Frank Research Group Юрия Грибанова, смертельным он не станет.

В пресс-службе банка сообщили об устроении неполадок, не назвав их причины. "Я не знаю деталей сбоя, но, конечно, это болезненно. Это неприятно, это удар по репутации, но Сбербанк его переживет. Клиенты от него не побегут", – цитирует Юрия Грибанова НСН.

Руководитель общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александр Виноградов отметил, что Сбербанка вправе потребовать возмещения. По его словам, невозможность обеспечить стабильную работу платежной системы является нарушением договора об оказании банковских услуг, передает "Эхо Москвы".

Эксперт пояснил, что клиенты могут сообщить в Сбербанк о понесенных убытках. Банк должен отреагировать на заявление в течение десяти дней. Если по истечении этого срока ответа не будет, клиенты вправе составить досудебную претензию в банк о возмещении средств и подать иск в суд.

Рассчитывать можно и на возмещение морального ущерба: сумма выплаты в этом случае составит около трех тысяч рублей. По словам Виноградова, стоит обратиться в Роспотребнадзор и Центробанк. Если заявлений наберется достаточно, регулятор проверит деятельность Сбербанка.