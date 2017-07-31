В Сбербанке произошел массовый сбой

Клиенты Сбербанка по всей России жалуются на масштабный сбой в работе системы. Проблемы возникают как в расчете по картам банка в магазинах, так и в пользовании сбербанком-онлайн.

Невозможно снять деньги и с банкомата. В частности, жалобы поступают из Екатеринбурга и Магнитогорска.

"Сбербанк-онлайн не работает, по картам в магазинах отказ, там пишут не удалось связаться с банком", – цитирует клиентов кредитной организации URA.Ru. "Банкоматы пишут, что „Ваш банк не отвечает“, уже четвертый обошел", – жалуются россияне в соцсетях.

Проблема с картами и у жителей Хабаровского края. Ее выявили пользователи Telegram-чата @khabara_ru. Наличные не выдаются клиентам ни в банкоматах, ни в терминалах оплаты.

Специалисты связывают инцидент с возникшим системным сбоем. В пресс-службе Сбербанка заявили, что уже знают о возникших у клиентов проблемах. "Знаем, и мы уже работаем над решением вопроса. Примите извинения за доставленные неудобства", – сказали в Сбербанке.

Напомним, ранее глобальный сбой произошел в работе банка 9 июня. В течение 40 минут было невозможно снять наличные и сделать онлайн-перевод. У части клиентов Сбербанка были затруднения при проведении операций интернет-эквайринга, а также при переводах и снятии наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир". В кредитной организации уточнили, что инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт.