В Сбербанке произошел масштабный сбой

Пользователи Сети пожаловались на сбой в работе Сбербанка. Какое-то время невозможно было снять наличные через банкомат, а также оплатить покупки карточкой.

О том, что с проведением денежных операций через Сбербанк наблюдаются трудности, сообщили пользователи Сети. Тем, кто привык полагаться на карточки, посоветовали захватить наличные.

По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку. — Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.

В Сбербанке подтвердили информацию и отметили, что проблема уже устранена. Сложности возникли из-за внедрения новых функциональных возможностей, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя кредитной организации.

Некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт VISA. На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено — Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.

Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций. — Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.

Несмотря на прозаичное объяснение, многие решили, что причина гораздо серьезнее. В соцсетях даже появились тревожные сообщения о том, что Сбербанк подвергся хакерской атаке.

Впрочем, панике поддались далеко не все пользователи. Некоторые восприняли ситуацию как повод для шуток: якобы сбой их не коснулся, потому что денег у них никогда не бывает.