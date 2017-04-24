В Сбербанке произошел масштабный сбой
О том, что с проведением денежных операций через Сбербанк наблюдаются трудности, сообщили пользователи Сети. Тем, кто привык полагаться на карточки, посоветовали захватить наличные.
По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку.— Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.
В Сбербанке подтвердили информацию и отметили, что проблема уже устранена. Сложности возникли из-за внедрения новых функциональных возможностей, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя кредитной организации.
Некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт VISA. На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено— Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.
Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций.— Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.
Несмотря на прозаичное объяснение, многие решили, что причина гораздо серьезнее. В соцсетях даже появились тревожные сообщения о том, что Сбербанк подвергся хакерской атаке.
Впрочем, панике поддались далеко не все пользователи. Некоторые восприняли ситуацию как повод для шуток: якобы сбой их не коснулся, потому что денег у них никогда не бывает.
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