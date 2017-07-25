Европа разнервничалась из-за новых санкций США

Евросоюз всерьез обеспокоен санкциями против России, которые намерен принять американский Конгресс. В Старом Свете настоящая паника: как, с одной стороны, умаслить Вашингтон в деле борьбы с Россией, а с другой – усидеть на российской газовой игле.

Дипломатические источники в Брюсселе утверждают, что ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России. И эта мера – лишь один из возможных вариантов встать на пути американских санкций.

Ранее Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза на действия США. По данным издания, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона публичного или письменного заявления, что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы.

Новые меры вызвали резкое недовольство в Австрии. Вена увидела в них угрозу для энергообеспечения Европы и заявила о том, что власти считают новые ограничительные меры в отношении России неприемлемыми. Против новых санкций высказались и представители нескольких крупных европейских энергетических компаний.

Член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин полагает, что зерно новых американских санкций в том, что на переднем крае находятся экономические интересы самих Соединенных Штатов. Не секрет, что американские санкции против России носят специфический характер: из-под них выведен ряд областей, в частности, сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе.

"Несмотря на то, что санкции политически мотивированы, они очень четко защищают и пытаются продвигать экономические интересы Вашингтона", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Кстати, из-за прошлого пакета санкций именно европейские компании оказались наиболее пострадавшими, а американцы, напротив, расширили и улучшили свои позиции в сфере взаимодействия с экономикой России.

"Говорить о распаде единого антироссийского блока на Западе пока рано, но очевидно, что в этой области происходят знаковые перемены", – пояснил эксперт.

Зудин отметил, что важную роль в стремлении Евросоюза к большей самостоятельности во взаимодействии с Россией сыграли серьезные перемены, которые произошли в мире за последний год: избрание президентом США Дональда Трампа и брекзит. Все это существенным образом изменило строение западного блока, и в нем появились внутренние противоречия. В совокупности действие экономической заинтересованности и новые политические разногласия, которые возникли между Евросоюзом и США, сработали, и сейчас мы имеем нетипичную для последних десятилетий ситуацию, когда Брюссель и Вашингтон действуют по-разному в отношениях с Россией.

Другой эксперт – политолог Сергей Марков – считает, что Европа обуреваема комплексом "фальшивого святого", уверенного в том, что его образ жизни подходит всем остальным. При этом она возмущается исключительно теми американскими санкциями против России, которые ударят по европейским компаниям, сотрудничающим с Москвой в нефтегазовой сфере.

"Европа хочет участвовать в антироссийских санкциях, но только в тех, которые ей выгодны", – отмечает политолог.

Американцы, в свою очередь, под шумок антироссийских санкций хотят немного пограбить европейские компании, продолжает Марков. В итоге Брюссель и Вашингтон примут компромиссное решение, которое немного ограничит американские санкции, а Европа в качестве компенсации добавит еще и свои антироссийские санкции.

22 июля Палата представителей Конгресса США и Сенат согласовали законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. В документе, в частности, отмечается, что Вашингтон будет противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Ужесточение ограничительных мер связано с пресловутым вмешательством Кремля в предвыборную кампанию в США.