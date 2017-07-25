Санкции США против России похоронят Европу

Ужесточение санкций против России имеет серьезные побочные эффекты. В частности, ставит под серьезный удар энергобезопасность Германии и других европейских стран. Что делать с газопроводом "Северный поток-2" должна решать Европа, а никак не США.

Законопроект, который намерены принять 25 июля в американском конгрессе, надолго испортит отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Документ предусматривает ужесточение санкций против России. Главная задача законопроекта – сковать руки на российском направлении президенту Дональду Трампу, поскольку его подозревают в сотрудничестве с Москвой, считают эксперты.

Однако в своем стремлении "взнуздать" Трампа конгрессмены заходят слишком далеко. В частности, они ставят крест на каком-либо подобии партнерства с ЕС, пишет Винанд фон Петерсдорф на страницах немецкой Frankfurter Allgemeine.

"Во-первых, он ставит крест на двустороннем принципе наложения санкций. Ведь ранее США и ЕС согласовывали санкции против России", – отмечает автор статьи. И поясняет: суть подобного подхода заключалась в том, что, к примеру, на смену американским компаниям, которым запрещалось вести бизнес в России, не приходили европейские, которые не прочь нажиться на ситуации. Теперь же американцы хотят принимать решения в одностороннем порядке. Еще более усугубляет ситуацию то, что закон вводит ограничения против компаний других стран, сотрудничающих с российскими партнерами.

Одна из главных целей, по которой должен ударить новый закон – газопровод "Северный поток-2". Вашингтон еще при Обаме "выражал сомнения" в необходимости его строительства. Объясняли американцы это тем, что, якобы, проект еще более усилит зависимость Европы от российского газа.

Однако истинная причина недовольства Америки газовым проектом в другом. "Законопроект неприкрыто постулирует цель развивать экспорт американского газа за рубеж для создания рабочих мест в США. В прошлом американские законодатели не часто заявляли о том, что коммерческие интересы для них важнее плодотворного сотрудничества с ЕС", – пишет издание.

Поддерживает эту точку зрения и опрошенный той же Frankfurter Allgemeine генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. "Американский сжиженный природный газ (СПГ), безусловно, конкурирует с российским газом, поставляемым по газопроводам. Однако при этом все должны понимать: энергообеспечение Европы – это чисто европейская задача, США тут ни при чем", – уверен топ-менеджер. Эксперт подчеркивает: ни Америка, ни Польша и страны Балтии, находящиеся с ней в связке, не имеют ни права накладывать вето, чинить препятствия российско-европейским энергетическими отношениям. С позиции Европы, "Северный поток-2" практически незаменим, заключает эксперт.