"Открытие" и Сбербанк стали лучшими

Банк "Открытие" и Сбербанк вошли в число лучших в рейтинге ведущих цифровых розничных банков России 2017 года. Это следует из рейтинга журнала Global Finance. Примечательно, что "Открытие" стало лучшим сразу в трех номинациях в Центральной и Восточной Европе: банк был признан "самым инновационным цифровым банком", "лучшим проектом в области информационной безопасности" и "лучшим мобильным банком".

Рейтинг Global Finance составляется экспертами Infosys, который признан мировым лидером консалтинга, технологий и аутсорсинга. Он базируется на ряде критериев. В их числе: результативность стратегии привлечения и обслуживания цифровых клиентов, успешность в переводе на цифровые продукты, масштабы продуктовой линейки, экономическая эффективность, дизайн и функциональность сайта, в том числе, мобильной версии.



Как рассказал исполнительный директор банка "Открытие" Виктор Яковлев, в компании рады столь высокой оценке, при этом понимая, что эта награда одновременно означает и успех, и представляет собой серьезный вызов. "Все номинации, в которых мы заняли первое место, отражают философию нашей работы над проектами: инновационность, безопасность и фокус на мобильную экосистему, сказал он. – Эти награды – признание высокого качества наших разработок".

Яковлев уверен, что за цифровыми решениями – будущее банковского бизнеса. , "Мы хотим, чтобы это будущее было комфортным и безопасным для наших клиентов", – подчеркнул он.

Отметим, что журнал Global Finance выходит уже 30 лет в почти 200 странах. В читательскую аудиторию издания входят около 50 тысяч представителей топ-менеджмента и финансистов, принимающих ключевые решения в международных компаниях и финансовых учреждениях. Издание периодически публикует рейтинги х финансовых учреждений и является авторитетным источником информации для "акул" мирового финансового сообщества.