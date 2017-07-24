"Открытие" и Сбербанк стали лучшими
Рейтинг Global Finance составляется экспертами Infosys, который признан мировым лидером консалтинга,
технологий и аутсорсинга. Он базируется на ряде критериев. В их числе: результативность
стратегии привлечения и обслуживания цифровых клиентов, успешность в переводе на
цифровые продукты, масштабы продуктовой линейки, экономическая эффективность, дизайн и функциональность сайта, в том числе, мобильной
версии.
Как рассказал исполнительный директор банка "Открытие" Виктор Яковлев, в компании рады столь высокой оценке, при этом понимая, что эта награда одновременно означает и успех, и представляет собой серьезный вызов. "Все номинации, в которых мы заняли первое место, отражают философию нашей работы над проектами: инновационность, безопасность и фокус на мобильную экосистему, сказал он. – Эти награды – признание высокого качества наших разработок".
Яковлев уверен, что за цифровыми решениями – будущее банковского бизнеса. , "Мы хотим, чтобы это будущее было комфортным и безопасным для наших клиентов", – подчеркнул он.
Отметим, что журнал Global Finance выходит уже 30 лет в почти 200 странах. В читательскую аудиторию издания входят около 50 тысяч представителей топ-менеджмента и финансистов, принимающих ключевые решения в международных компаниях и финансовых учреждениях. Издание периодически публикует рейтинги х финансовых учреждений и является авторитетным источником информации для "акул" мирового финансового сообщества.
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