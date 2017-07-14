В России подорожают посылки с AliExpress

Если вместо таможеных пошлин покупки в иностранных интернет-магазинах обложат НДС, это может привести к подорожанию каждой товарной позиции на 18%. Но при этом через таможню товары пойдут по "зеленому коридору".

Если нововведение заработает, бюджет страны будет пополняться примерно на сто миллиардов рублей ежегодно. Новшество обсуждалось в ключе уравнивания условий работы российских и зарубежных онлайн-продавцов, пишет газета "Известия".

Зарубежным компаниям будет сделано предложение – зарегистрироваться в федеральной налоговой службе и перечислять НДС в размере 18% в казну самостоятельно. Те продавцы, которые посчитают ненужной регистрацию в российской фискальной службе, обрекут своих покупателей на самостоятельную оплату НДС при получении покупки на почте. При этом через таможню такой товар будет идти по "красному" коридору: тщательно досматриваться, распаковываться-запаковываться, что приведет к дополнительному удорожанию покупки.

Фактически Россия клонирует успешный опыт стран ЕС, где уже действует подобный порядок онлайн-покупок. В нашей стране новшество может быть внедрено года с 2020-го.

"Регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по "зеленому коридору". Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по "красному коридору", и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить", – подтвердил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.