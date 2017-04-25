AliExpress будет доставлять товары россиянам за день

Китайская торговая площадка AliExpress приготовила приятный бонус российским покупателям. Она начнет доставлять товары нашим соотечественникам на следующий день после заказа.

Однако для этого необходимо будет совершить покупку в разделе "AliExpress Молл". Ускоренная доставка вводится для жителей 20 крупнейших городов России. Еще в 50 городов товары будут доставлять в срок до трех дней.

Новшество распространяется на товары именно от российских продавцов. Сначала такие условия будут распространяться на ноутбуки Asus и Lenovo, смартфоны Samsung и iPhone, наушники Philips и другие подобные товары, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в компании.

AliExpress в дальнейшем обещает расширить географию и ассортимент ускоренной доставки. Логистику обеспечит компания Cainiao, которая входит в Alibaba Group. Отмечается, что она участвует в доставке 70% всех посылок в Китае.

AliExpress организует доставку заказов в РФ за один день: https://t.co/11xviYvSpt pic.twitter.com/x88duEfcHa — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 апреля 2017 г.

Напомним, с 24 апреля AliExpress запустила в России еще одно новшество – покупки в кредит. В рассрочку же можно будет купить технику, в том числе телефоны, ноутбуки и аксессуары. Кредит будет распространяться на товары стоимостью от трех тысяч рублей.

Как писали Dni.ru, в AliExpress отметили, что Россия является одним из приоритетных рынков для компании. "В AliExpress верят в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей", – сообщили в компании.