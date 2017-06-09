В работе Сбербанка произошел глобальный сбой

В обслуживании карт Сбербанка произошел технический сбой. Было невозможно снять наличные и сделать онлайн-перевод.

В обслуживании карт Сбербанка произошел сбой. Инцидент произошел в 16:40 мск. По данным пресс-службы кредитной организации, в течение 40 минут было невозможно снять наличные и сделать онлайн-перевод. У части клиентов Сбербанка были затруднения при проведении операций интернет-эквайринга, а также при переводах и снятии наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир".

Отмечается, что технический сбой "повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка". "Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений", – сообщает РИА Новости.

Позже в банке отметили, что неполадки уже устранены. Сейчас все системы работают в штатном режиме. В кредитной организации уточнили, что инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт.



Известно, что с проблемами при оплате через терминалы столкнулись не только клиенты Сбербанка, но и ВТБ24, и Альфа-банка, передает "Интерфакс". Специалист ВТБ24 сообщил, что наблюдались проблемы с проведением платежей с использованием pos-терминалов сразу нескольких банков.

По его словам, сбой был с 17:00 до 18:00. А на данный момент "звонки от клиентов уже не поступают". В колл-центре Альфа-банка отметили, что проблемы были только в тех точках, где прием платежей обеспечивается по терминалам Сбербанка, заверив, что "сейчас все в порядке".