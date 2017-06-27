"ЕР" поможет обеспечить интернетом отдаленные территории

Предпринимательская платформа партии "Единая Россия" подвела предварительные итоги второго этапа проверки доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс. Согласно полученным данным, более 50% опрошенных сообщают о дефиците контрольно-кассовой техник (ККТ)и и фискальных накопителей.

Всего на втором этапе мониторинга "Единая Россия" получила более 1500 анкет. "Средний срок ожидания доставки контрольно-кассовой техники составляет 49 дней, а фискальных накопителей – 43 дня", – сообщил руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы по внедрению ККТ, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

При этом он отметил, что в процессе подведения предварительных итогов было выявлено два главных аспекта. Первый из них, по словам Сазонова, связан с информированностью. "На вопрос понятен ли новый порядок применения контрольно-кассовой техники, 75,8% опрошенных ответили положительно, в то время как на первом этапе мониторинга этот показатель составлял 61,1%", – подчеркнул Сазонов, отметив при этом, что пока еще не достигнут показатель полного информирования.

Второй аспект связан с уровнем обеспеченности ККТ и фискальными накоплениями. "Здесь также видна динамика – процент предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику, возрос. По данным предыдущего этапа, он составлял 39%, по данным второго этапа – 47,8%", – добавил Сазонов.

В то же время он отметил, что не теряет своей актуальности вопрос обеспечения интернетом отдаленных и труднодоступных территорий. Исходя из имеющихся данных, уже в ближайшее время будут сформированы два списка из населенных пунктов с численностью населения до 10 тысяч человек, в которых имеются серьезные проблемы с доступом в Сеть, или его нет вообще.

Сазонов отметил, что в начале июля эти списки будут отправлены местным властям в регионы для корректировки ситуации. По его словам, данная мера приобретает особую актуальность в связи с вступлением с 1 июля в силу очередного этапа реализации Федерального закона номер 54, который обязует всех ранее пользовавшихся контрольно-кассовой техникой использовать онлайн-кассы.

Напомним, во время проведения первого этапа мониторинга Предпринимательская платформа "ЕР" добилась отмены штрафов для предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники. Соответствующее письмо-разъяснение было дано Министерством финансов России.

