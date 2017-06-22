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Экономика

На что живут наследные принцы

Фото: GLOBAL LOOK press/ImageStockArt
Как зарабатывают современные принцы и принцессы – этот вопрос заботит многих. Dni.Ru разбирались, смогут ли королевские отпрыски выжить в современном мире без поддержки семьи.
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Саид Мухаммад бин Салман. Фото: Pool/Gettyimages.ru

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В Саудовской Аравии выбран новый наследный принц. Им стал 31-летний Саид Мухаммад бин Салман. В священном городе Мекка во дворце Аль-Сафа 21 июня 2017 года собрался Совет верных – консультативный орган при короле Саудовской Аравии. Он лишил титула наследного принца 57-летнего Мухаммеда бен Наифа, которого заодно сместили и с поста министра внутренних дел. Причина смены наследника неизвестна. Принц Мухаммад считается "ястребом" саудовской политики – именно он как министр обороны руководит операцией "Буря решимости" в Йемене, которую начала в марте 2015 года коалиция мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией. В конце мая он приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным.

Новый наследник известен любовью к роскоши. В 2015 году, отдыхая на юге Франции, он купил за 500 миллионов евро одну из самых больших яхт в мире. Он меняет элитные машины как перчатки, а бриллианты в его кольцах поражают воображение.

Аль-Валид бин Талаль – еще один саудовский принц, самый богатый человек Востока XX века. По мнению Билла Гейтса, является и самым удачливым предпринимателем. После окончания военной академии Аль-Валид как представитель опального семейства не мог рассчитывать на высокий пост в государственном аппарате. Он отправился за океан. Сначала окончил калифорнийский колледж Мерло, а затем Сиракузский университет, где сначала получил степень бакалавра по деловому администрированию, а затем магистра в области политологии и экономики.

Аль-Валид бин Талаль. Фото: Piero Cruciatti//Gettyimages.ru

В 1979 году Аль-Валид вернулся на родину, сотрясаемую "земельной лихорадкой", и организовал компанию "Кингдом", которая занималась земельными спекуляциями. Этот бизнес принес ему первые два миллиона долларов. Дальше доход только рос. И за 30 лет увеличился более чем на 25 миллиардов долларов. В 2012 году принц купил себе самолет. Это эксклюзивный вариант  Airbus-380, прозванный за свою роскошь "Летающим дворцом". В трехэтажном лайнере расположены конференц– и банкетный залы, пятикомнатные королевские апартаменты, а также комната для молитвы, оснащенная виртуальными молельными ковриками, автоматически ориентирующимися в направлении Мекки. Специальный лифт доставит владельца на нижний этаж, где находится гараж для Rolls-Royce.

Но не надо думать, что представители всех королевских фамилий живут в подобной роскоши. Наследники европейских династий в большинстве своем зарабатывают на жизнь сами. И сказать, что они безумно богаты, нельзя. Они представляют страну на светской арене и, в основном, выполняют декоративную функцию.

Dni.Ru обратили свой взгляд на пятерых представителей монарших семей, работающих наравне с рядовыми членами общества.

Принц Уильям, герцог Кембриджский. Фото: GLOBAL LOOK press/F.Andrieu

Возглавляет список, конечно же, принц Уильям, герцог Кембриджский (Великобритания). Английские монархи, начиная с Генриха V, выбирали для себя военное поприще, чтобы возглавлять Вооруженные силы страны. В мае 2006 года, уже будучи выпускником Итонского колледжа и Сент-Эндрюсского университета, принц Уильям поступил в Королевскую Военную академию Сэндхерст, где получил офицерское звание. А в 2009 году, окончив летную школу в Крэнуэлле, был переведен в Королевские военно-воздушные силы. Теперь он служит пилотом спасательного вертолета. В декабре 2011 года участвовал в операции по спасению с тонущего судна российских моряков, а в августе 2012-го спас 16-летнюю девушку у берегов Уэльса. В этом году срок службы Уильяма в RAF истекает, и принц должен будет принять решение, продлевать ли контракт или заняться сугубо королевскими делами.

Амедео Бельгийский. Фото: Mark Renders/Gettyimages.ru

Еще один представитель монархической династии – 27-летний бельгийский принц Амадео – вряд ли взойдет на престол, так как он лишь шестой в очереди. Возможно, именно поэтому парень предпочел заняться своей карьерой. В 2005 году окончил Королевскую военную академию Бельгии, а в 2008 году — Лондонскую школу экономики, после чего покинул Европу и перебрался в Нью-Йорк. Он работает бизнес-аналитиком в компании Deloitte Touche Tohmatsu, входящей в "большую четверку" аудиторских фирм мира. Как самый обычный офисный служащий, принц каждый день приходит на работу и получает стандартное жалование.

Ростислав Романов. Фото: Stuart C. Wilson/Gettyimages.ru

Самый интересный для россиян – представитель царской династии, 32-летний князь Ростислав Романов. Принадлежит к ветви "Михайловичей" рода Романовых, мужской линии потомков великого князя Михаила Николаевича – младшего сына императора Николая I. Ростислав – один из главных претендентов на русский престол. Праправнук последнего российского императора Николая II живет в Лондоне, но часто приезжает в Россию, где входит в совет директоров часового завода "Ракета". Князь получил образование по специальности "изобразительное искусство" в корнуольском Falmouth University и на заводе разработал дизайн часов в честь 400-летия династии Романовых.

"Я люблю Россию и русский язык, который, правда, только учу. Эта страна очень сильная, русские все выдерживают, что бы ни случилось. Научный мир, технологический процесс, танки и военное оборудование, авиаиндустрия – россияне на голову выше многих стран в этих областях, – признался князь в одном из интервью. – Давно пора сфокусироваться на автоиндустрии, нужно остановить выпуск "Лады" и начать производство новых автомобилей. России нужны свои машины, сделанные для тех, кто живет в этой стране".

Пока же Ростислав направляет все силы на то, чтобы продукция часового завода, где он трудится, была конкурентоспособной. Он старается понять, какой товар подойдет русским, а какой понравится европейцам. В данный момент наследник русского престола ищет еще одну вакансию для себя в России, но это непросто – принцу нужна рабочая виза.

Карл Филипп. Фото: Ian Gavan/Gettyimages.ru

Шведский принц Карл Филипп, второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава, решил связать свою карьеру со спортом, а именно с гонками. Карл Филипп изучал графический дизайн и рекламу, а позднее учился в Шведском университете сельскохозяйственных наук. Лицензию шведской федерации автомобильного спорта Карл Филипп получил еще в 2003 году, а спустя два года начал участвовать в гонках в качестве водителя. Нынешний сезон принц проведет в скандинавском чемпионате STCC за рулем Volvo S60.

Сириваннавари Нариратана. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Главной страстью принцессы Сириваннавари, внучки правящего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, является дизайн одежды. Именно поэтому она выбрала для себя профессию модельера. Правда, до того как начать выпускать вещи под собственной маркой, монаршая особа изучала текстильный дизайн в Японии, а также стажировалась в модных домах Armani и Dior. У принцессы есть собственный бренд Sirivannavari, коллекции которого с успехом продаются за пределами королевства. В 2008 году коллекция женской одежды Ethick rock открывала Российскую неделю моды. Так что принцесса совсем неплохо зарабатывает. 

Абсолютное большинство представителей монарших семей рассчитывают вовсе не на наследство. Они получили блестящее образование в лучших университетах Европы и Америки. Среди них немало тех, кто приумножил полученное от родителей состояние собственным умом, талантом, разумной бизнес-стратегией, удачными капиталовложениями. Так что в современном мире они не пропадут, даже если лишатся монаршего статуса.   

Автор: Татьяна Туманова22 июня 2017, 17:57

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