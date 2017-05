Японская принцесса ради жениха ушла из семьи

Молодой человек учился вместе с принцессой в Международном христианском университете. На сегодняшний день он работает в юридической фирме в Токио. Отмечается, что после свадьбы принцесса Мако станет простолюдинкой, потеряв титул.

Сейчас она работает исследователем в музее, сообщает "Газета.ru". Ее будущий муж Комуро заявил журналистам, что пока не может ничего комментировать, но выскажется "в правильное время". Управление по делам императорского двора отказалось от комментариев.

