Японская принцесса ради жениха ушла из семьи

Старшая внучка японского императора Акихито выходит замуж. Избранником Мако Акисино стал ее бывший однокурсник – 25-летний Кэи Комуро.

Молодой человек учился вместе с принцессой в Международном христианском университете. На сегодняшний день он работает в юридической фирме в Токио. Отмечается, что после свадьбы принцесса Мако станет простолюдинкой, потеряв титул.

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Сейчас она работает исследователем в музее, сообщает "Газета.ru". Ее будущий муж Комуро заявил журналистам, что пока не может ничего комментировать, но выскажется "в правильное время". Управление по делам императорского двора отказалось от комментариев.

Japanese princess 'gives up her royal status to marry a 'beach tourism' worker' https://t.co/0dtuByg20A — Daily Mail Online (@MailOnline) 16 мая 2017 г.

Как ожидается, о помолвке официально будет объявлено уже в июне, а сама свадьба состоится в 2018 году. После этого Мако официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой.

Впервые пара встретилась пять лет назад в одном из ресторанов столицы Японии. Принцесса уже познакомила свою вторую половинку с семьей, которая одобрила выбор девушки, передает Daily Mail. Известно, что Комуро довольно разносторонний человек. Он увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией.

Отметим, принцесса Мако также получила образование в университетском колледже Дублина и Эдинбургском университете. Она работает научным сотрудником филиала музея Токийского университета и получает докторскую степень по культурологии.

Мако является старшей дочерью принца Акисино и принцессы Акисино. У нее есть 22-летняя младшая сестра Како и 10-летний брат Хисахито.