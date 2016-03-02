Самые богатые женщины мира

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин мира, который в этом году сократился до с 197 до 190 человек. В перечень миллиардерш вошла и российская предпринимательница Елена Батурина. Forbes опубликовал список самых богатых в мире женщин, который в 2016 году стал на семь пунктов короче.