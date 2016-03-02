Самые богатые

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Самые богатые

Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха

Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха
Астана рассчитывает, что французский суд разберется в деле и справедливо накажет Мухтара Аблязова. В Казахстане его обвиняют в хищении 7,5 миллиарда долларов из "Банка Туран Алем". В Парижском суде уже находится исковое заявление властей республики против беглого олигарха, бывшего ранее министром энергетики страны и банкиром. Казахстанские юристы считают, что французские законы позволяют инициировать уголовный процесс против иностранца за преступления, совершенные вне территории страны, и требуют, чтобы Аблязов был осужден.

На чем зарабатывают знаменитости

На чем зарабатывают знаменитости
Ни для кого не секрет, что знаменитостей всегда охотно соглашаются на участие в рекламных кампаниях. Ведь помимо того, что они оказываются в центре внимания, так это еще и неплохая возможность заработать.  Одними из наиболее желанных героев рекламных роликов все чаще становятся артисты Black Star.

На что живут наследные принцы

На что живут наследные принцы
Как зарабатывают современные принцы и принцессы – этот вопрос заботит многих. Dni.Ru разбирались, смогут ли королевские отпрыски выжить в современном мире без поддержки семьи. Саид Мухаммад бин Салман.

Многомиллионные подарки миллиардеров

Многомиллионные подарки миллиардеров
Российский предприниматель, один из самых богатых людей мира по версии Forbes Владимир Потанин пополнил коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из отечественных миллиардеров сделал вклад в искусство. Владимир ПотанинУчредитель Благотворительного фонда Владимира Потанина передал в дар Третьяковке работу Эрика Булатова "Картина и зрители".

Мужчина в инвалидном кресле ограбил банк

Мужчина в инвалидном кресле ограбил банк
В центре столицы Сербии произошло необычное ограбление банка. Примечателен этот случай тем, что совершил злодеяние человек, прикованный к инвалидному креслу. Он украл более шести тысяч евро и скрылся с места преступления. Полицейские Хорватии расследуют громкое ограбление банка.

Москва стала 3-й по числу миллиардеров

Москва стала 3-й по числу миллиардеров
Всемирно известный журнал опубликовал рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество миллиардеров. На первом месте списка оказался Нью-Йорк, вторую строчку занял Гонконг. На третьей позиции расположилась Москва. Москва остается одним из самых привлекательных в мире городов для миллиардеров.

50 Cent отдал особняк под дом престарелых

50 Cent отдал особняк для престарелых
Популярный американский реп-исполнитель 50 Cent, подавший заявление на банкротство, продал роскошный особняк с 52 комнатами, 21 из которых – спальни, за восемь миллионов долларов. Сообщается, что новый владелец намерен превратить его в дом для престарелых. Популярный американский репер 50 Cent в 2003 году купил у боксера Майка Тайсона роскошный 52-комнатный особняк.

Главная страсть самой юной миллиардерши

Главная страсть юной миллиардерши
Самая юная миллиардерша, уроженка Норвегии Александра Андерсен, с детства питает страсть к конному спорту. Девушка, однако, известна тем, что, имея состояние более миллиарда долларов, ведет довольно скромный образ жизни. Норвежка Александра Андерсен является самой молодой миллиардершей в мире.

Названы самые богатые жены чиновников

Названы самые богатые госсупруги
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных жен российских чиновников. Первое место в нем уверенно заняла супруга брянского губернатора Ольга Богомаз, которая зарабатывает в 210 раз больше мужа. В рейтинге Forbes перечислены самые богатые жены членов правительства, губернаторов и депутатов Госдумы, а также сенаторов, депутатов региональных законодательных собраний и областных дум.

Самые богатые женщины мира

Самые богатые женщины мира
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин мира, который в этом году сократился до с 197 до 190 человек. В перечень миллиардерш вошла и российская предпринимательница Елена Батурина. Forbes опубликовал список самых богатых в мире женщин, который в 2016 году стал на семь пунктов короче.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения