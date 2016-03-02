Самые богатые

Астана рассчитывает, что французский суд разберется в деле и справедливо накажет Мухтара Аблязова. В Казахстане его обвиняют в хищении 7,5 миллиарда долларов из "Банка Туран Алем". В Парижском суде уже находится исковое заявление властей республики против беглого олигарха, бывшего ранее министром энергетики страны и банкиром. Казахстанские юристы считают, что французские законы
позволяют инициировать уголовный процесс против иностранца за преступления,
совершенные вне территории страны, и требуют, чтобы Аблязов был осужден.