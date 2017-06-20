Искусственный разум помог Сбербанку вычислить мошенников

Специалисты Сбербанка зафиксировали новый способ воровства денег из банкоматов. Предприимчивые мошенники запрашивали снятие определенной суммы, а когда аппарат подавал наличные в специальный приемник придерживали карточку неким предметом, а деньги вытаскивали при помощи крючка. В итоге человек получал деньги, а со счета они так и не списывались. "Зафиксировалось это с применением технологии искусственного интеллекта", – цитирует РИА ФАН зампредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова. Мониторинг показал, что к подобной технологии прибегали воришки в Москве и Санкт-Петербурге.