Как в России будут платить за сверхурочные

Президент Росси Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс, которые уточняют порядок предоставления неполного рабочего дня, перерыва для отдыха и оплату сверхурочных часов работы, передает "Газета.ru". Так, за работу в праздники и выходные предусматривается почасовая оплата, а сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере. Перерыв для отдыха может не предоставляться работнику в том случае, если продолжительность его рабочего дня меньше четырех часов. Кроме того, теперь работодатель обязан будет предоставить сотруднику неполный рабочий день по его просьбе, если с подобным предложением к нему обращается беременная женщина, родитель или опекун ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также те, кто ухаживают за больным членом семьи. Сам закон был принят Госдумой еще 7 июня. Одобрение Совфеда он получил 14-го числа.