Усманов вошел в пятерку богатейших жителей Британии

Британская газета The Sunday Times назвала багатейших жителей страны. В топ-5 попал российский бизнесмен, владелец компании "Металлоинвест" и акционер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов. Его состояние оценивается в 10,3 миллиарда долларов.

Самыми богатыми налоговыми резидентами Великобритании стали братья Шри и Гопи Индуйя. На втором месте – американский бизнесмен Леонард Блаватник. На третьем месте оказались – братья Дэвид и Саймон Рубены.