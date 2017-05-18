Россия увеличила свои международные резервы

Согласно данным Центрального банка России, за одну неделю страна увеличила свои международные резервы на 900 миллионов долларов. Так, согласно предоставленной пресс-службой регулятора информации, 5 мая этот показатель находился на уровне 398,8 миллиарда а уже 12 мая достиг отметки в 399,7 миллиарда.