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Экономика

Россия увеличила свои международные резервы

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Согласно данным Центрального банка России, за одну неделю страна увеличила свои международные резервы на 900 миллионов долларов. Так, согласно предоставленной пресс-службой регулятора информации, 5 мая этот показатель находился на уровне 398,8 миллиарда а уже 12 мая достиг отметки в 399,7 миллиарда. 

18 мая 2017, 19:55

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