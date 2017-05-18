США готовят новые санкции против России из-за Асада

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций за поддержку президента Сирии Башара Асада. Ожидается, что под удар ограничительных мер попадут Россия и Иран.

"Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа", – считает спикер палаты представителей Пол Райан. Согласно тексту законопроекта, Дональд Трамп может ввести санкции за поддержку президента Сирии через 30 дней после вступления документа в силу, передает НСН.

