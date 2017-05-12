Россиянин лишился 33 млрд рублей после предательства жены
Бизнесмен Фархад Ахмедов обвинил бывшую жену и ее адвокатов в злоупотреблении английской правовой системой, передает Haqqin. По его словам, Татьяна использует британский суд с целью вымогательства. "Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о бывшей жене как матери моих детей, давал ей возможность жить как королеве", – заверил предприниматель.
В письменном обращении к суду он отметил, что развелся в России 17 лет назад, после того как вторая половина призналась в регулярных изменах. По словам коммерсанта, она принимала любовников в супружеской постели даже тогда, когда сыновья находились в доме.
Миллиардер назвал решение британского суда несправедливым еще и потому, что после развода он оставил Ахмедовой загородный дом стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей) и продолжил обеспечивать ей роскошную жизнь. "Это резко контрастирует с положением тех жен, которые по милости английских судов обречены на жизнь в нужде, после того как их бросили богатые мужья", – заявил предприниматель.
Ахмедов отметил, что бывшая супруга подала очередное ходатайство о разводе тайно. Она обратилась в суд через три дня после получения бизнесменом суммы, превысившей миллиард долларов, за продажу доли в "Нортгазе". Женщина предложила заключить полюбовное соглашение, но бизнесмен отказался, после чего дело получило ход.
Миллиардер Фархад Ахмедов рассчитался с банковскими долгами своих работников https://t.co/qRzOw1v2GF pic.twitter.com/btNsVET1xR— Финансы и бизнес (@kreditbiz) 31 января 2016 г.
Коммерсант не исключил, что ситуация выгодна и британскому правительству. Используя этот иск, суд пытается экспроприировать его капитал в пользу государства, уверен Ахмедов.
Ранее самым дорогим в истории Великобритании считался развод 67-летней Джеки Стэд с изменившим ей предпринимателем Ричардом Карингом. В качестве материальной компенсации она отсудила у бывшего мужа 350 миллионов фунтов стерлингов (25,8 миллиарда рублей).
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