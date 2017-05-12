Россиянин лишился 33 млрд рублей после предательства жены

Британский суд по итогам расторжения брака обязал бизнесмена Фархада Ахмедова выплатить бывшей супруге 453 миллиона фунтов стерлингов (около 33 миллиардов рублей). Возмущенный предприниматель напомнил, что после развода прошло уже 17 лет.

Бизнесмен Фархад Ахмедов обвинил бывшую жену и ее адвокатов в злоупотреблении английской правовой системой, передает Haqqin. По его словам, Татьяна использует британский суд с целью вымогательства. "Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о бывшей жене как матери моих детей, давал ей возможность жить как королеве", – заверил предприниматель.

В письменном обращении к суду он отметил, что развелся в России 17 лет назад, после того как вторая половина призналась в регулярных изменах. По словам коммерсанта, она принимала любовников в супружеской постели даже тогда, когда сыновья находились в доме.

Миллиардер назвал решение британского суда несправедливым еще и потому, что после развода он оставил Ахмедовой загородный дом стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей) и продолжил обеспечивать ей роскошную жизнь. "Это резко контрастирует с положением тех жен, которые по милости английских судов обречены на жизнь в нужде, после того как их бросили богатые мужья", – заявил предприниматель.

Ахмедов отметил, что бывшая супруга подала очередное ходатайство о разводе тайно. Она обратилась в суд через три дня после получения бизнесменом суммы, превысившей миллиард долларов, за продажу доли в "Нортгазе". Женщина предложила заключить полюбовное соглашение, но бизнесмен отказался, после чего дело получило ход.

Миллиардер Фархад Ахмедов рассчитался с банковскими долгами своих работников https://t.co/qRzOw1v2GF pic.twitter.com/btNsVET1xR — Финансы и бизнес (@kreditbiz) 31 января 2016 г.

Коммерсант не исключил, что ситуация выгодна и британскому правительству. Используя этот иск, суд пытается экспроприировать его капитал в пользу государства, уверен Ахмедов.

Ранее самым дорогим в истории Великобритании считался развод 67-летней Джеки Стэд с изменившим ей предпринимателем Ричардом Карингом. В качестве материальной компенсации она отсудила у бывшего мужа 350 миллионов фунтов стерлингов (25,8 миллиарда рублей).