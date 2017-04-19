Потанины заново разделят имущество

Владимиру Потанину не удалось решить миром дело о разделе имущества с бывшей супругой Натальей. Иск о взыскании с президента "Норильского никеля" 215 миллиардов рублей рассмотрит на закрытом заседании Пресненский суд Москвы.

Экс-супруга миллиардера просит суд разделить совместно нажитое имущество. Как указано в иске, это 15 249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КМ Инвест". Требуемая доля истицы таким образом составляет 215 миллиардов рублей. Состояние Владимира Потанина журнал Forbes оценивает в 12 миллиардов долларов.

Владимир и Наталья Потанины развелись в феврале 2014 года. Бывшая супруга заявила, что намерена отсудить у миллиардера половину принадлежащих ему акций в ГМК "Норникель" и "Интерросе". Она настаивает на том, что ценные бумаги ЗАО "КМ Инвест" находились в прямой собственности ее экс-супруга, а значит, после развода должны быть признаны общей собственностью и разделены.

"КМ Инвест" – совместное предприятие Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", ОПИН, "Росбанк", "Силовые машины", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие". После того как супруги расстались, фирма была переименована в ЗАО "Объединенные инвестиции" и ликвидирована, напоминает РИА Новости.

В 2015 году суд решил разделить имущество бывших супругов по состоянию на 2007 год – Владимир Потанин утверждал, что именно в это время брак уже фактически распался. Наталья получила три земельных участка, летний дом в деревне Власьево в Новой Москве и дом в селе Уборы на Рублевке, денежную компенсацию за половину квартиры в Скатертном переулке в Москве. В то же время поделить между супругами принадлежащий Потанину пакет акций ОАО "Норильский никель" и Interros International Investments Limited суд отказался.

Год спустя Мосгорсуд подтвердил решение Пресненского суда. Однако Потанина оспорила вердикт в Верховном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение.