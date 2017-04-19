Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, по всей видимости, обзавелся новой возлюбленной. Пользователи соцсетей заметили, что он уже неоднократно появлялся на публике с 26-летней моделью Дарьей Строкоус.

Дмитрий и Дарья неоднократно вместе посещали футбольные матчи в Монако, сообщает "Татлер". На спортивных мероприятиях бизнесмен и модель регулярно обменивались пылкими взглядами. Также Рыболовлев познакомил Строкоус на Балу роз со своим близким другом, главой княжества Альбером II.

Missing my lil sis ���� Теперь мы все будем зависать в @coffeeburo у @yasminamuratovich ������������ #bestcoffeeever Публикация от Daria Strokous (@dariastrokous) Янв 27 2017 в 8:59 PST

Дарья Строкоус разместила на своей странице в социальной сети Instagram фотографии с яхты миллиардера. Примечательно, что на момент публикации Дмитрий Рыболовлев еще встречался с моделью Анной Барсуковой, которая тогда выкладывала фотографии с его виллы в Сан-Тропе.

Публикация от Daria Strokous (@dariastrokous) Фев 20 2017 в 10:04 PST

Позднее новая девушка бизнесмена опубликовала снимки с горнолыжного швейцарского курорта Гштаад. Отметим, что у миллиардера в этом регионе также есть особняк.

Публикация от Daria Strokous (@dariastrokous) Мар 22 2017 в 6:58 PDT

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев известен своей любовью к блондинкам. После развода с супругой Еленой он некоторое время встречался с Татьяной Дягилевой. Его следующей возлюбленной стала Анна Барсукова. Примечательно, что все эти девушки сильно похожи друг на друга.

You can't stand with us... @lenaperminova @jaredleto @balmainparis Публикация от Daria Strokous (@dariastrokous) Окт 1 2015 в 3:52 PDT

Напомним, в 2015 году Елена Рыболовлева заявила, что "сыта по горло нежностью Дмитрия к другим женщинам". Они прожили в браке 23 года, женщина родила от миллиардера двух дочек, Анну и Екатерину. Последней 6 апреля 2017 года исполнилось 28 лет.