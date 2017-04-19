Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
Дмитрий и Дарья неоднократно вместе посещали футбольные матчи в Монако, сообщает "Татлер". На спортивных мероприятиях бизнесмен и модель регулярно обменивались пылкими взглядами. Также Рыболовлев познакомил Строкоус на Балу роз со своим близким другом, главой княжества Альбером II.
Дарья Строкоус разместила на своей странице в социальной сети Instagram фотографии с яхты миллиардера. Примечательно, что на момент публикации Дмитрий Рыболовлев еще встречался с моделью Анной Барсуковой, которая тогда выкладывала фотографии с его виллы в Сан-Тропе.
Позднее новая девушка бизнесмена опубликовала снимки с горнолыжного швейцарского курорта Гштаад. Отметим, что у миллиардера в этом регионе также есть особняк.
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев известен своей любовью к блондинкам. После развода с супругой Еленой он некоторое время встречался с Татьяной Дягилевой. Его следующей возлюбленной стала Анна Барсукова. Примечательно, что все эти девушки сильно похожи друг на друга.
Напомним, в 2015 году Елена Рыболовлева заявила, что "сыта по горло нежностью Дмитрия к другим женщинам". Они прожили в браке 23 года, женщина родила от миллиардера двух дочек, Анну и Екатерину. Последней 6 апреля 2017 года исполнилось 28 лет.
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