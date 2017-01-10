Трамп сделал россиян на 29 млрд богаче

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США российские бизнесмены стали богаче на 29 миллиардов долларов. Эксперты считают, что такая динамика связана с укреплением рубля и ростом стоимости акций российских компаний.

"Большая часть сырьевого комплекса получила значительный импульс на фоне выборов в Соединенных Штатах. Не знаю, почему люди уверены в положительном влиянии президентства Трампа. Не уверен, что данные им обещания будут легко реализованы. Но опять же, как говорится, рынок всегда прав. Раз люди так считают, то акции действительно идут вверх", – цитирует Forbes аналитика Societe General Сергея Донского.

Бизнесмены выиграли и на укреплении курса национальной валюты. За 2014-2015 годы рубль по отношению к доллару упал на 55%, но на фоне возросших цен на нефть и надежд на улучшение отношений с США национальная валюта выросла на 20%.

Совокупный объем роста капитала бизнесменов составил 29 миллиардов долларов. По данным Forbes, этот показатель выше, чем у любой другой страны, кроме Соединенных Штатов. Состояние американских предпринимателей в процентном соотношении выросло в среднем на 2,8%, в то время как россияне увеличили свой капитал на 7,1%.

Наибольший рост стоимости активов зафиксирован у председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона. С 8 ноября 2016 года бизнесмен увеличил свое состояние на 1,9 миллиарда долларов. Теперь его капитал составляет 18,2 миллиарда долларов, он занимает первую строчку в рейтинге богатейших жителей России.



Зафиксирован и рост стоимости ценных бумаг НОВАТЭКа на 16%, благодаря чему главный акционер компании Геннадий Тимченко (его доля участия составляет 23%) увеличил свое состояние на 1,8 миллиарда долларов. Сейчас его капитал оценивается в 15,1 миллиарда долларов. Примечательно, что бизнесмен продал 43% акций нефтетрейдера Gunvor за день до введения против него антироссийских санкций в марте 2014 года.

Напомним, что Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших россиян. В 2016 году первое место занял владелец сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь" Алексей Мордашов, за ним следуют учредитель группы "Интеррос" Владимир Потанин и лидер аналогичного рейтинга Forbes Леонид Михельсон.