Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году.

Второй год подряд возглавляет список самых богатых россиян совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 46-е место. В прошлом году в глобальном рейтинге миллиардер располагался на 60-й позиции.

На сегодняшний день состояние нашего соотечественника оценивается в 18,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2016 годом Михельсон увеличил свою "казну" на четыре миллиарда долларов.

Второе место в топ-3 самых богатых россиян занимает председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. В мировом рейтинге он расположился на 51-м месте. За год его состояние выросло на 6,6 миллиарда долларов. В данный момент оно составляет 17,5 миллиарда.

Закрыл тройку владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, в глобальном рейтинге занявший 57-е место. Его состояние оценивается в 16,1 миллиарда долларов. В прошлом году оно было на 6,8 миллиардов меньше.

На четвертом месте в рейтинге российских богачей владелец Volga Group и ООО "Волга груп" Геннадий Тимченко с 16 миллиардами долларов. На пятой позиции основатель USM Holdings Алишер Усманов с состоянием 15,2 миллиарда долларов. Шестое место в списке занял президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов – 14,5 миллиарда долларов.

Седьмым в списке стал совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", член наблюдательного совета VimpelCom Ltd. Михаил Фридман с состоянием 14,4 миллиарда долларов. На восьмом месте рейтинга самых богатых россиян основной владелец управляющей компании "Интеррос" Владимир Потанин – 14,3 миллиарда долларов.

Предпоследним в топ-10 с состоянием в 13,2 миллиарда долларов стал основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна "Еврохим" и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко. И, наконец, на десятом месте расположился президент Фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с 12,4 миллиарда долларов.

Согласно данным аналитиков, российская экономика стабилизировалась. "Нефтяные котировки за год поднялись на 25%. Положительную динамику демонстрируют и другие сырьевые рынки, важные для России. До "оттепели" в отношениях с Западом дело так и не дошло, однако избрание президентом США Дональда Трампа дает основания смотреть в будущее с осторожным оптимизмом", – сообщает "Газета.Ru".