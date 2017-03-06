Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала. Теперь вместо месяца он займет до десяти дней.

Премьер-министр высоко оценил эффективность программы маткапитала. По его словам, за последние десять лет ею воспользовались более пяти миллионов российских семей.

Благодаря решению Медведева программа будет работать еще лучше, поскольку отныне сокращаются сроки перечисления материнского капитала. "Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством", – цитирует главу кабмина ТАСС.

"Сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя", – заявил Медведев. Напомнив, что в 2016 году программа была продлена до 31 декабря 2018 года, премьер сообщил, что российское правительство будет думать, "как дальше смотреть вперед по этому направлению".

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец уверена, что подписанный документ имеет принципиальное значение. Кроме того, она отметила следующую положительную тенденцию: большинство семей обращаются за материнским капиталом в электронной форме.

По мнению вице-премьера, программа имеет огромный спрос среди россиян и расширяется. Она добавила, что из всех воспользовавшихся средствами маткапитала с начала действия программы (за десять лет ее существования. – Прим. ред.) 87% улучшили жилищные условия, а большинство остальных потратили деньги на образование детей.