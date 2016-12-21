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Маткапитал получат по-новому
Глава профильного комитета нижней палаты парламента Тамара Плетнева, комментируя принятые изменения, рассказала о большой важности законопроекта. "Например, в цыганской общине усыновляют детей своих же родственников, получают на это материнский капитал и другие пособия, а потом получается, что и родители живы, и живут они вместе с детьми", – сказала она. Как отметила депутат, закон направлен на предотвращение возникновения подобных ситуаций и в целом укрепит порядок в сфере материнского капитала.
В свою очередь, член профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова заявила, что законопроект значительно упрощает процедуру направления средств маткапитала на улучшение условий жизни российских семей с детьми.
Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Правом на его получение обладают семьи при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Также условием получения маткапитала является отсутствие дополнительных мер поддержки той или иной семьи со стороны государства. На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.
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