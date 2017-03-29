Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов.

Сбербанк появился на финансовом рынке Украины в конце 2007 года, сообщает Life.ru. "Дочку" создали на базе выкупленной за 150 миллионов долларов кредитной организации "НРБ-Украина". После этого банк регулярно требовал дополнительных вложений.

Эксперт Максим Осадчий подсчитал, что за период активной деятельности на Украине Сбербанк инвестировал в капитал "дочки" 800 миллионов долларов. С учетом суммы выкупа "НРБ-Украины" итоговые вложения в филиал составили 950 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что украинский Сбербанк будет продан ниже номинальной стоимости – за 130 миллионов долларов (при уставном капитале в 144 миллиона долларов). Таким образом, суммарный убыток финансового учреждения составляет 820 миллионов долларов.

Директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов пояснил, что перечисленные убытки уже давно были зафиксированы, поэтому на текущей консолидированной прибыли в отчетности эти потери не отразятся.

Продажа банка - длительная процедура: найти покупателя, он тщательно изучает каждый крупный кредит и т.д.А Сбербанк продал дочку за 2 недели — Адам Смит (@_Smithchenko) 27 марта 2017 г.

"Большая часть денег, инвестированных Сбербанком на Украине, фактически была потеряна раньше в результате убытков, связанных с ухудшением качества активов из-за кризиса и девальвации", – пояснил Александр Данилов. Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2016 года накопленный убыток "съел" три четверти всех вложений в уставный капитал "дочки".

Напомним, украинский Сбербанк после продажи будет функционировать под латвийским брендом Norvik Banka. Тем не менее изменение названия и структуры собственников не означает автоматическое снятие антироссийских экономических санкций в отношении финансового учреждения, сообщает газета "Коммерсантъ".