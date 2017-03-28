Украина подставляется атаками на Сбербанк

Сбербанк договорился о продаже своей украинской "дочки". Владельцем 100% ее акций станет консорциум инвесторов – латвийский AS Norvik Banka и белорусская частная компания. В Сбербанке рассчитывают на закрытие сделки в течение первого полугодия 2017 года, после получения разрешения от регуляторов Украины и Латвии.

Вытесняя российский капитал с помощью наемных банд, Украина подставляет сама себя, уверен политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, давлением на "дочки" российских компаний Киев вынуждает продать их за бесценок местным финансовым структурам. И нападения на отделения банков – часть плана, предположил эксперт.

Происходящее он посчитал спектаклем, где националисты играют роль ударной силы, заставляя российский бизнес продавать свои активы на Украине. "Их вынуждают продать за бесценок местным олигархам. Это на самом деле просто попытка рейдерского захвата", – заявил Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Аналитик отметил, что Сбербанк избежал худшего сценария. "Сбербанк выкрутился. Я не думаю, что это очень выгодная сделка, но они все-таки смогли продать не украинской компании, а вот такому смешанному консорциуму", – пояснил он и добавил, что другим российским банкам на Украине очень тяжело.

По словам Суздальцева, Киев снова вредит себе. "Вытесняя российский капитал, Украина подставляется. Инвесторы, например, из той же Европы, прекрасно видят, что ни о каком климате инвестиционном на Украине говорить не приходится, – подчеркнул специалист. – Если сейчас гоняют одни банки, то потом начнут гонять другие, не дают работать одним фирмам – потом переключатся на третьи".

Мнение: Сбербанк сумел избежать рейдерского захвата украинской "дочки" - РИА Новости https://t.co/q2kR7daskt — Василий (@89Kasatkin) 28 марта 2017 г.

Политолог напомнил, что ситуацию в стране осложняют банды, готовые стать наемниками любой олигархической структуры. "Украина демонстрирует, что там все для избранных. Но, извините, так дела в серьезном бизнесе не делаются", – заключил Суздальцев.

Напомним, что AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в консорциуме по покупке украинской "дочки" Сбербанка. Мажоритарным акционером объединения стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев, владеющий белорусской компанией, отмечает РИА Новости.