Порошенко вынудил Сбербанк продать "дочку" за бесценок

Структуры Григория Гусельникова и Саида Гуцериева заплатят за украинскую дочернюю структуру Сбербанка примерно 130 миллионов долларов, что меньше капитала организации. Эксперты отметили, что смена собственника и названия не означает автоматического снятия санкций с банка.

Согласно отчетности украинского отделения Сбербанка за период с января по сентябрь 2016 года, его капитал составляет 144 миллиона долларов. Покупатели заплатят за "дочку" российской кредитной организации 130 миллионов долларов, сообщает "Коммерсантъ". Сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия.

"Исходно обсуждалась более высокая сумма, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию", – рассказал один из источников. По его словам, еще сильнее по кредитной организации ударили действия украинских радикалов. Все это подтолкнуло руководство Сбербанка к уступкам.

Впрочем, для осуществления сделки нужно получить одобрение Нацбанка Украины. Формальных причин для отказа нет – покупка совершается не через российские структуры. Григорий Гусельников приобретает свою часть "дочки" Сбербанка через латвийский Norvik Banka, а Саид Гуцериев – через белорусскую фирму. После этого компания будет работать под брендом Norvik Banka, что, однако, не означает автоматической отмены ограничительных мер.

Украинский Сбербанк указан в приказе и при смене собственника не будет освобожден от санкций, заявил управляющий партнер адвокатской конторы "Юстина" Владимир Плетнев. По его словам, новым владельцам придется просить об исключении собственности из черного списка, ссылаясь на утрату связей кредитной организации с Россией. Причем обратиться им предстоит напрямую к президенту Украины.

