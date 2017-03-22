Чиновникам пообещали вторую премию

Российским чиновникам готовят новые премии. Правительство предложило награждать госслужащих, которые при работе над приоритетными федеральными проектами сэкономят выделенные средства.

Премировать будут чиновников, сэкономивших не менее 10% бюджета, заложенного в проект. При этом экономия не должна повлиять на результат. Предложения министерства уже направлены в правительство. Также обсуждается идея поощрения госслужащих за качество реализации, успешность проекта и уровень компетенции.

Для оценки работы чиновников предлагается установить KPI (ключевые показатели эффективности), по достижении которых будет выплачиваться бонус. Формула начисления премии пока не конкретизирована, пишет газета "Известия".

Предполагается, что до конца апреля будут определены требования к квалификации участников проектной деятельности, а к июлю 2018 года руководители проектов пройдут аттестацию. Создание премиального фонда обговаривается с Минфином.

"Будут разработаны критерии – какими компетенциями и на каком уровне ими должен обладать человек, задействованный в проекте. Задача — сделать срез, кто может управлять проектами, а кто нет", – сообщил анонимный источник "Известий". Вопрос о дополнительной системе мотивации госслужащих обсудят в среду, 22 марта, на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.